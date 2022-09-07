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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırbistan ile ticaret hacmimiz 2milyon dolarlık bir seviyeye yaklaştı. Ortak hedefimiz 5 milyar dolar için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Rize - Artvin Havalimanı’nı 278 bin 272 yolcu kullandı
Rize-Artvin Havalimanı’nı 14 Mayıs 2022 tarihinden 31 Ağustos 2022 tarihine kadar 278 bin 272 yolcu kullandı.
Ekonomi 07.09.2022, 14:22 07.09.2022, 14:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla 14 Mayıs Cumartesi günü hizmete açılan, Türkiye’nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’nda açılışından 31 Ağustos tarihine kadar bin 952 uçak iniş ve kalkış yaptı. Havalimanında 278 bin 272 kişi de yolculuk yaptı.
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