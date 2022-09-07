Rize - Artvin Havalimanı’nı 278 bin 272 yolcu kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla 14 Mayıs Cumartesi günü hizmete açılan, Türkiye’nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’nda açılışından 31 Ağustos tarihine kadar bin 952 uçak iniş ve kalkış yaptı. Havalimanında 278 bin 272 kişi de yolculuk yaptı.