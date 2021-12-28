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Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi

Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nda taş dolgu tamamlandı.

Ekonomi 28.12.2021, 13:47
Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi

RİZE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 3 Nisan 2017'de temeli atılan, Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nın en önemli kısmı olan taş dolgunun tamamlandığını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta olan ve Pazar ilçesinde yapılan havalimanının yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede olduğunu belirtti.

Buranın, tamamlandığında Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı olacağını dile getiren Karaismailoğlu, 100 milyon ton dolgu alanı üzerine inşa edilen havalimanının, 3 bin metre uzunluğunda 45 metrelik pist, 265 metreye 24 metre 3 taksi yolu, 300 metreye 120 metre, 120 metreye 120 metre 2 aprondan oluşacağını ifade etti.

Havalimanı inşaatında sona yaklaşıldığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, denize dolgu olarak yapılan taş dolgu mendireğin yüzde 100'ünün tamamlandığını bildirdi. Karaismailoğlu, "İnşaatın alt ve üstyapılarının tamamı düşünüldüğünde projede yüzde 90 oranında gerçekleşmeye ulaşıldı." dedi.

Karaismailoğlu, havalimanının bölge ekonomisi için önemine işaret ederek, "Proje, Rize ve Artvin'in kent merkezi ile turizm potansiyeli olan ilçelerinin gelişmesine, ayrıca Doğu Karadeniz bölgesine komşu ülkelerle ticari ilişkilerin artmasına katkıda bulunacak. Trabzon Havalimanı'na yedek meydan olması özelliğiyle de Doğu Karadeniz Bölgesi'nin hava ulaşımının kesintisiz bir şekilde sağlanması temin edilecek." diye konuştu.

Havalimanının inşaatının en büyük bölümünü dolgu alanının oluşturduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Çalışmalarda karadan ve denizden yapılan dolguyla toplam 100 milyon ton genel saha dolgusu tamamlandı. İnşaat saha imalatında ise yüzde 98,86'ya ulaşıldı. Havalimanında toplamda 2 milyon 800 bin metrekarelik dolgu imalatı bulunuyor. Pistte ise konkase dolgu, alt temel, bitümlü temel ve binder imalatları tamamlanırken, taş mastik asfalt (TMA) tabakasının 2 bin 800 metresi tamamlandı. Apron ve taksi yolunda konkase dolgu ve alt temel imalatları tamamlanırken, apronda zayıf ve kaliteli beton imalatları, taksi yolunda ise bitümlü temel, binder ve TMA tabakalarının imalatları tamamlandı. Havalimanında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait apron ve taksi yolunda konkase dolgu ve alt temel imalatları sona ererken, apron ve taksi yolunda imalatlar gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait apron ve taksi yolunda konkase dolgu ve alt temel ve uzunluğu 4550 metre olan kronman duvarı imalatı tamamlandı."

Havalimanında 20 bin 500 adet X bloğun tamamının montajının gerçekleştiğini dile getiren Karaismailoğlu, "2 bin 630 metre uzunluğundaki kuşaklama kanalı imalatının 2 bin 451 metresi tamamlandı. Havalimanı üstyapı inşaatında 31 bin 847 metrekare terminal ve VIP terminal binası, mescit, teknik blok, kule, kurtarma ve yangın istasyonu, güç ve ısı merkezi, çok maksatlı garaj ve diğer destek binalarıyla birlikte toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alan bulunuyor. Giriş takı çay yaprağı, kulesi çay bardağı şeklinde inşa edilen havalimanında Rize mimarisi yansıtılıyor. Hizmete alınmasının ardından ülke ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Muhittin Sandıkçı

#türkiye
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