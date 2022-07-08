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Rize-Artvin Havalimanı’na son bir ayda yaklaşık 82 bin yolcuyu ağırladı

Türkiye’nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’nı son bir ayda 81 bin 486 yolcu kullandı.

Ekonomi 08.07.2022, 09:58
Rize-Artvin Havalimanı’na son bir ayda yaklaşık 82 bin yolcuyu ağırladı

Türkiye’nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’nı son bir ayda 81 bin 486 yolcu kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla 14 Mayıs Cumartesi günü hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı’nı son bir ayda 81 bin 243 iç hatlar dış hatlarda ise 143 yolcu ile toplamda 81 bin 486 kişi yolculuk etti.

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