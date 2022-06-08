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Rize-Artvin Havalimanı’na İstanbul’dan ek uçak seferleri konuluyor

Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamayla Rize-Artvin Havalimanı’na İstanbul’dan gerçekleştirilen sefer sayılarının talebe göre arttırıldığı belirtildi.

Ekonomi 08.06.2022, 15:20
Rize-Artvin Havalimanı’na İstanbul’dan ek uçak seferleri konuluyor

Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamayla Rize-Artvin Havalimanı’na İstanbul’dan gerçekleştirilen sefer sayılarının talebe göre arttırıldığı belirtildi.

İstanbul’dan Rize’ye gelen uçak sayılarının yetersiz olduğundan şikayet eden Rizeli vatandaşların talebi karşısında yapılan çalışmalarla Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Rize’ye gelmek üzere kalkacak uçakların sayısının talebe göre artacağının dile getirildiği açıklamada "Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Rize-Artvin Havalimanına haftanın 7 günü günde 2 sefer düzenlenecektir" denildi.

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