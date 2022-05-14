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Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor

Rize-Artvin Havalimanı pistine indi! Havalimanı açılışı gerçekleşti..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı’nın eser ve hizmet siyasetlerinin son örneği olduğunu belirterek “Bu eser ne dağların ne denizlerin bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağının işaretidir” dedi.

Ekonomi 14.05.2022, 14:59 14.05.2022, 20:45
Rize-Artvin Havalimanı pistine indi! Havalimanı açılışı gerçekleşti..

Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuna yapılan Türkiye'nin ve Karadeniz Bölgesi'nin 2. havalimanı olma özelliğine sahip Rize-Artvin Havalimanı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, BBP Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile çok sayıda bakanın katılımıyla hizmete açıldı. Çok sayıda Rizeli açılışı hem havalimanı içerisinde oluşturulan alanda hem de havalimanını gören yamaçtaki çay bahçelerinden takip etti.

Açılış töreninde konuşan Azerbaycan İlham Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin verdiği desteğe vurgu yaparak savaşın son dakikasına kadar Suşa şehrine bayrak çekilene kadar Türkiye'nin kendilerine destek verdiğini ve Azerbaycan halkının bu desteği asla unutmayacağını söyledi. Aliyev “Biz dünya çapında iki dost ülkeyiz. Hem dost, hem kardeşiz, hem de resmen müttefikiz. Ben ilk kez Rize'ye geldim. Uçakla gelirken pencereden burayı izlerken yanımdakilere ‘Burası cennete benziyor' dedim. Ben bugün kardeşimin memleketindeyim. Rize Türk dünyasına benim kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ı bahşetmiştir. Yaşasın Rize yaşasın, Türkiye yaşasın, yaşasın Türkiye-Azerbaycan birliği” ifadeleri ile konuşmasını tamamladı.

Ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Partisi Mustafa Destici olmak üzere açılışa katılan herkese teşekkür etti. Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın eser ve hizmet siyasetlerinin son örneği olduğunu belirterek bu havalimanının sıradan bir havalimanı olmadığını vurguladı. Erdoğan, “Dünyada deniz üzerinde inşa edilen toplam 5 havalimanı bulunuyor. Bunun açılışını yapmakta olduğumuz Rize-Artvin ile birlikte ikisi ülkemizdedir. Böylece ülkemizdeki havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardık” diye konuştu.

"Bu uçaklar boş gidip giderse bu ne Rize'ye ne Artvin'e yakışır"

Yaklaşık 5 yılda 4,4 milyar TL yatırımla tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı'nın 3 bin metrelik pisti, yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli terminali ve destek üniteleri ve diğer birimleri ile gurur verici bir eser olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ancak şuanda uçaklarımız boş gelip gidiyor. Şimdi buradan Rizeli ve Artvinli hemşehrilerime sesleniyorum. Bu uçaklar boş gidip giderse bu ne Rize'ye ne Artvin'e yakışır. Şuanda gerek uçak sayısı gerekse tüm bu maliyetler bir şeyi ortaya koyuyor. Demek ki Rizeli, Artvinli hemşehrilerim bu uçakları doldurmalı ki ona göre de bu gidiş gelişler çok daha farklı bir şekilde devam etsin. Havalimanımızdaki binalar giriş kapısından kulesine kadar tüm mimarisi bölgemizin özelliklerine uygun şekilde tasarlanmış ve yapılmıştır. Bu eser ne dağların, ne denizlerin bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağının işaretidir. Doğu Karadeniz'in zorlu coğrafyasında inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanı komşumuz Gürcistan'ın ulaşımını da kolaylaştıracaktır. Bu havalimanı insanımıza vakitten yakıta trafik kazalarından, emisyon azaltımına kadar pek çok alanda katkı sağlayacaktır. Bu topraklar, Rize-Artvin artık bir uçak bileti mesafesindedir. ‘Sen orada, ben burada. Biraz yakın olalım, dal ile asma gibi birbirine sarılalım, gel ha böyle gel ha böyle bu yana. Bir şey diyeyim sana, sevdan öldürdü beni oy kül oldum yana yana' Artık Rize-Artvin'de türküler ayrılık değil kavuşma üzerine muhabbet üzerine söylenecek” şeklinde konuştu.

“Artık hiç kimsenin eğitim için sağlık hizmeti için geçim derdi için başka yerlere gitmesine gerek kalmadı”

Konuşmasını “Artık hiç kimsenin eğitim için sağlık hizmeti için geçim derdi için başka yerlere gitmesine gerek kalmadı” diyerek sürdüren Erdoğan “Hatta gurbette sıla özlemi ile yaşayan vatandaşlarımızın geri dönmesi için gereken her şeyi hazırladık. Böylece bölgemizin asırlık derdi olan göç sorununun çözümü yolunda ihtiyaç duyulan imkanları sağlamış olduk. Bu altyapının üzerinde tarımdan, ticarete eğitimden turizme her alanda bölgemizin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek artık sizlerin de elindedir. Karadeniz insanın çalışkanlığı, kabiliyeti, azmi, yenilikçiliği bu imkanlarla bir araya geldiğinde şurada değil Türkiye'nin ufkunu açacak, geleceğini şekillendirecek işler başarılacağına inanıyorum. Ülkemizin 4 bir yanında emeğiyle gayreti ile becerisi ile hem kendi hayatını kazanan hem yaşadığı yere katkı sağlayan kabına sığamayan Karadenizlileri yakışan budur. Baba ata topraklarını ihya etmek için hareket geçen her kardeşimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz. İnşallah bölgemiz büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin 2053 vizyonumuzun evlatlarımıza miras bırakacağımız aydınlık geleceğin lokomotiflerinden biri haline dönüşecektir” ifadelerini kullandı.

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