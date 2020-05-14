"RİSK İŞTAHI POWELL İLE DÜŞTÜ"

Fed Başkanı Powell’ın dün yaptığı konuşmada ekonomi üzerindeki aşağı yönlü risklere vurgu yaparak toparlanmanın uzun zaman alabileceğini ifade etmesi yeni güne başlarken piyasaların güç kaybetmesine neden oluyor. Küresel piyasalardaki zayıflığın açılış itibariyle Borsa İstanbul’a da negatif yansımasını bekliyoruz. Günün devamında ise ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvurularını izleyeceğiz. Başvuruların önceki haftalara kıyasla azalarak 2,5 milyon seviyesine doğru geri çekilmesi bekleniyor. Ancak öyle olsa bile mevcut rakamlar Mayıs ayında istihdamda bir kez daha ciddi kayıplar yaşanacağına işaret ediyor.