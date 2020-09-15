Risk iştahı gücünü korurken, salgın kaynaklı gelişmeler takip ediliyor

Piyasa Gündemi

Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD operasyonlarının Microsoft'a satılmayacağı, şirketin TikTok'un ABD operasyonları için Oracle ile anlaştığı bildirildi. Aşı kaynaklı olumlu açıklamalar, iyimser beklentileri ve küresel risk iştahını destekleyen bir gelişme olarak takip ediliyor. Ekonomik veri akışları ve salgın kaynaklı gelişmeler gündemdeki yerini korurken, bu hafta merkez bankalarının toplantıları ön planda yer alacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler



• 11:00 Türkiye – Bütçe Dengesi Önem: Orta

• 16:15 ABD – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Aşı kaynaklı iyimser beklentiler ve teknoloji hisselerindeki alımlar genel olarak küresel risk iştahını desteklerken, hisse piyasalarında genel olarak olumlu bir hava etkili oldu. Gün içerisinde TikTok'un ABD operasyonları için Oracle ile anlaştığı haberi takip edildi. BIST-100 Endeksi günü %0,42’lik yükselişle 1.107,29 puandan tamamladı. ABD borsaları günü %1’leri aşan yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelileri bu sabah hafif alıcılı bir seyir izliyor. Asya piyasalarında genel olarak yeşil bir renk hâkim. Avrupa borsalarının güne yataya yakın açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 7,48 – 7,49 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:40 itibariyle 7,48’li seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne yataya yakın hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Borsa İstanbul dün son zamanların en sıkışık seyirlerinden birini izledi. Sınai endeksindeki yukarı yönlü harekete karşın bankacılık endeksinde satışlar dikkat çekti. Son günlerde sıkça bahsettiğimiz konsolide kanalı içindeki seyrini devam ettiren BIST 100’de hacim desteği ile birlikte 1.113 geçilebilecek olur ise en önemli dirençlerden biri olarak izlediğimiz 1.122’ye kadar bir hareket görülebilir. Buranın üzerinde de 1.141’i konsolide kanalının alt bandı olarak izlemeye devam ediyoruz. Bahsettiğimiz konsolide kanalının alt bandını oluşturan 1.075 – 1.064 aralığı en güçlü destek bölgesi olmaya devam ediyor. Bu bölgenin altına sarkılması yeni bir satış dalgası başlatabileceği için temkinli olmakta fayda olduğunu düşünüyoruz.