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Risk iştahı güç kaybederken, jeopolitik gelişmeler önemini koruyor

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar devam ederken, konu ile ilgili gelişmeler ve haber akışları önemini koruyor. (Gedik Yatırım)

Ekonomi 30.09.2020, 09:16
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Risk iştahı güç kaybederken, jeopolitik gelişmeler önemini koruyor

Piyasa Gündemi

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar devam ederken, konu ile ilgili gelişmeler ve haber akışları önemini koruyor. Resmi kaynaklara dayanmayan ve asılsız haber akışları yurt içi piyasalarda volatiliteyi artırırken, bölgedeki gelişmeler yakından izlenecektir. Küresel risk iştahı bir miktar güç kaybederken, salgın kaynaklı gelişmeler ve ABD’deki teşvik paketine ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler  
     
•    10:00 Türkiye – Dış Ticaret Dengesi Önem: Yüksek
•    15:15 ABD – ADP İstihdam Değişimi Önem: Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Haftaya yükselişle başlayan küresel hisse piyasalarında dün bir miktar satıcılı bir seyir etkili oldu. Yeni Ekonomi Programı’nın takip edildiği yurt içinde jeopolitik gelişmeler ve bu konudaki haber akışları fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. BIST-100 Endeksi dün dalgalı bir seyir izleyerek günü %0,19’luk yükselişle 1.123,25 puandan tamamladı. ABD borsaları günü düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelileri bu sabah hafif satıcılı bir seyir izliyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif satıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 7,84 – 7,85 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:35 itibariyle 7,77’li seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne kurdaki düşüşe bağlı olarak hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Yeni Ekonomi Programı sonrasında yukarı yönlü denemelerin yaşandığı BIST-100 Endeksi’nde kapanışa doğru volatilitenin artış kaydettiği görüldü. Türkiye’nin Ermeni savaş uçağını düşürdüğüne dair asılsız haber akışları endekste sert satışlara neden olurken, haberin yalanlanmasının ardından endeks kayıplarını geri aldı. Jeopolitik gelişmeler ve kur cephesindeki fiyatlamalar endeksteki yön üzerinde belirleyici olacaktır. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 1.130 ve ana konsolide bölgesinin üst bandını oluşturan 1.141 seviyesini direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Geri çekilmelerde ise 1.113 ile 50 günlük üssel ortalama (1.107) ilk önemli destek noktaları olup, devamında 1.098 ve 1.085 seviyeleri gündeme gelebilir.

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