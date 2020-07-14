banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
İstanbul’da kaymakam ve vali yardımcıları değişti
İstanbul’da kaymakam ve vali yardımcıları değişti
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Başakşehir'e Konya çelmesi
Başakşehir'e Konya çelmesi
Bakan Koca'dan iğneli uyarı
Bakan Koca'dan iğneli uyarı

RİSK İŞTAHI DURGUN SEYREDİYOR

ÜNLÜ & Co'mment: “Risk iştahı durgun seyrediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi 14.07.2020, 10:12
6
RİSK İŞTAHI DURGUN SEYREDİYOR

Dün piyasalar küresel çapta iyimser bir performans sergilese de artan korona virüs vakalarının rahatsızlık yaratmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu noktada ABD’de günlük toplam vaka sayısının 65 bini aşması ve kimi eyaletlerde kısıtlamaların yeniden uygulanmaya başlanması risk iştahının daralmasına yol açıyor. Buna ABD ile Çin arasında Güney Çin Denizi’nde sorun yaşanması da eklenince sabah saatleri itibariyle Asya piyasalarının güç kaybettiğini görüyoruz. Çin’den gelen dış ticaret rakamları beklentilerden daha iyi bir tablo ortaya koysa da bu durum genel algıyı değiştirecek nitelikte değil. Öte yandan son dönemdeki yükselişte öncü olan teknoloji hisselerine gelen satışların etkisiyle Nasdaq’ın günü %2’nin üzerinde satıcılı tamamlaması da dikkat çekti.

ABD’de dün Pepsi ile başlayan ikinci çeyrek bilançoları bugün Citigroup, JP Morgan Chase ve Wells Fargo gibi bankalar ile finansal sektör öncülüğünde devam edecek. Her ne kadar S&P 500 şirketlerinin çeyreksel kârlılığının yıllık bazda %44 oranında geri çekilmesi bekleniyor olsa da pandemi nedeniyle analist beklentilerinin düşük olması birçok şirketin tahminlerden daha iyi sonuçlar açıklamasına kapı aralıyor.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul kayıplarını geri almaya çalışıyor. Geçtiğimiz haftaki sert değer kayıplarının ardından yeni haftaya güçlü bir başlangıç yapan BIST-100 endeksi 118 bin seviyesini de aşarak Mart ayından bu yana devam eden yukarı yönlü trendine geri dönmeyi başardı. Endeksin bu bölgede kalmayı başarması durumunda ana hedefinin bir kez daha 120 bin seviyesi olacağını düşünüyoruz. Ancak yurtdışı piyasaların bugün zayıf seyretmesi ve dünkü güçlü değer kazanımları endeksin bugün durgun bir performans sergileyebileceğine işaret ediyor. Öte yandan güçlü değer kazanımına karşın hacimlerin dün göreceli olarak düşük seyrettiğini söylemek ise mümkün. Bugün bu eğilimin ne yönde değiştiğini de yakından izleyeceğiz.

 Teknik Analizde Öne Çıkanlar

Hisse

RSI

Momentum

MACD-AS

Regresyon

AEFES

AL

AL

AL

AL

NETAS

AL

AL

AL

AL

ULKER

AL

AL

AL

AL

EUR/USD 1,13’ün üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Risk iştahındaki toparlanmanın desteği ile yeni haftaya çok daha iyimser bir zeminde başlayan EUR/USD yukarı yönlü hareket etme eğilimini koruyor. Geride bıraktığımız haftalarda 1,1350 ve 1,1380 seviyelerinin önemli dirençler olarak çalıştığını düşünürsek bu hafta da olası yükselişlerde söz konusu dirençlerin aşılıp aşılamayacağını izleyeceğiz. Son dönemde dolar endeksi ile borsalar arasındaki negatif korelasyonun arttığını da düşünürsek risk iştahı yüksek kaldıkça paritenin direnç noktalarını kırmayı deneyeceğini düşünüyoruz.

Kurda yatay seyir sürüyor. Uzun süredir net bir yöne doğru hareket etmeyerek bant hareketi sergileyen USD/TL yeni haftaya da aynı tonda başladı. Mevcut fiyat hareketleri ve volatilite kurda işlem bandının düşük kalmaya devam edeceğine yönelik sinyaller veriyor. Ayrıca son dönemde görmeye alıştığımız üzere makroekonomik verilerin de kur üzerinde önemli bir etki yaratmadığını görüyoruz. Bu noktada 12 aylık cari açığın 8 milyar doları aşmasının ve arındırılmamış sanayi üretiminin %30 düşüş göstermesinin TL’ye anlamlı bir yansıması olmadı.

Kaynak: Matriks

Ons altın güç kazanmakta zorlanıyor. Risk iştahındaki toparlanmaya karşın değerli metaller de yeni haftaya ılımlı bir zeminde başlarken altının ons fiyatının 1810 doların üzerini test ettiğini gördük. Ancak yeni güne başlarken bir kez daha 1800 dolar sınırında rakamlar görüyoruz. Teknik açıdan bakıldığında bir süredir dikkat çektiğimiz gibi 1820 dolar seviyesini altın açısından önemli bir direnç olarak görürken daha güçlü bir zeminde hareket edilmesi için bu seviyenin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada güvenli liman ihtiyacını azalttığı için aşı üretimi konusunda yapılan iyimser açıklamaların değerli metallerin güç kazanmasını zorlaştırdığını söylemek mümkün. Ancak likidite bolluğu ve düşük faiz ortamı altın üzerinde oluşabilecek baskıların sınırlı kalmasını sağlayacaktır.

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 32 66
2. Trabzonspor 32 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 32 56
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 32 42
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 32 39
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Denizlispor 32 35
14. Konyaspor 32 33
15. Malatyaspor 32 32
16. Çaykur Rizespor 32 32
17. Kayserispor 32 32
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 93
2. Man City 35 72
3. Chelsea 35 60
4. Leicester City 35 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 35 55
7. Sheffield United 35 54
8. Tottenham 35 52
9. Arsenal 35 50
10. Burnley 35 50
11. Everton 35 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 35 43
14. Crystal Palace 35 42
15. Brighton 35 36
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 35 31
19. Aston Villa 35 30
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 36 79
3. Atletico Madrid 36 66
4. Sevilla 36 66
5. Villarreal 36 57
6. Getafe 36 54
7. Real Sociedad 36 54
8. Athletic Bilbao 36 51
9. Valencia 36 50
10. Granada 35 50
11. Osasuna 36 48
12. Levante 36 43
13. Real Betis 36 41
14. Real Valladolid 36 39
15. Eibar 36 39
16. Celta de Vigo 36 36
17. Deportivo Alaves 36 36
18. Leganés 36 32
19. Mallorca 36 32
20. Espanyol 36 24
Namaz Vakti 14 Temmuz 2020
İmsak 03:43
Güneş 05:37
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:43
Yatsı 22:29