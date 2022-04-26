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Rezervasyonlar aylar öncesi yapıldı, otellerde yer kalmadı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, İstanbul’dan sonra en çok turist ağırlayan il olan Edirne’de, bu yıl tarihinin en çok festivaline imza atılacağı için rezervasyonlar aylar öncesinden yapıldı, şimdiden otellerde yer kalmadı.

Ekonomi 26.04.2022, 10:26
Rezervasyonlar aylar öncesi yapıldı, otellerde yer kalmadı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, İstanbul’dan sonra en çok turist ağırlayan il olan Edirne’de, bu yıl tarihinin en çok festivaline imza atılacağı için rezervasyonlar aylar öncesinden yapıldı, şimdiden otellerde yer kalmadı.

Turizmin başkenti olma yolunda ilerleyen Edirne, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte düzenlenecek festivaller ve şenliklerle yerli ve yabancı turistleri bekliyor. Gastronomi ve müzelerden sonra birçok tarihi alanıyla öne çıkan Edirne’de, yeni yüzüyle hayata geçecek Selimiye Meydanı’nda yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından kente gelecek turist sayısının artması bekleniyor.

Otelcilerin yaraları festivallerle sarılacak

Covid-19 salgınıyla mücadele döneminde zor günler geçiren sektörler arasında yer alan otelciler, bu yıl yaşanacak turizm hareketliliği ile işlerinin de artmasını bekliyor. Festival takviminin açıklanmasının ardından rezervasyonlar arttı, oteller şimdiden dolmaya başladı. Tarihin en çok festivaline imza atılacağı Edirne Kakava ve Hıdrellez şenliklerinden, bando ve tava ciğer festivaline, Lavanta tarla günlerinden, Balkan Müzik festivaline, Kürek Festivalinden, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Festivaline kadar birçok festivalle turizmin başkenti olma yolunda hızla ilerlerken, yerli ve yabancı birçok turist ise eğlenceli vakit geçirebilmek için şimdiden otellerdeki yerini ayırtmaya başladı.

Şaheseri görmek için yüz binler Edirne’ye gelecek

Edirne’de 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecek festival tarihlerinin belli olması sonrası kentte bulunan otellerde rezervasyonlar arttı. Selimiye Meydan Projesi’nin tamamlanmasının da kente büyük katkı sağlayacağını ve turizm hareketliliğinin artacağını söyleyen Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, bu yıl daha yoğun bir turist gelmesini beklediklerini belirtti.

Selimiye Camii’nin çevresinin düzenlenmesini uzun zamandır beklediklerini söyleyen Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, çalışmalarda sona gelinmesiyle birlikte meydanın şimdiden yoğun ilgi görmeye başladığını ifade etti.

Selimiye Meydanının eski görüntüsünün herkesi rahatsız ettiğini aktaran Balta, “Yapılan çalışmalar sonarsı bu alan bu şehre gelecek olan ya da daha önceden gelen herkesi etkileyecek bir meydan haline geldi. Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalarda sona gelindi" dedi.

Gelen yerli ve yabancı turistlerin araçlarının doğru yönlendirilmesi ve otoparklara geçiş noktalarının iyileştirilmesi gerektiğine de değinen Balta, bu durumun da önemli bir nokta olduğunu aktardı.

Selimiye Camii Meydan Projesi’nin hayata geçmesiyle kent turizminin canlanacağını söyleyen Balta, bayramda tamamlanması planlanan çalışmaların ardından meydanın yeni yüzüyle ziyaretçileri ağırlayacağını belirtti. Salgın döneminde zor günler yaşadıklarını belirten Balta, bu yılın daha yoğun ve hareketli geçmesini beklediklerini ifade etti.

“Bayramda ve bayram sonrasında yoğun bir talep yaşayacağız”

Edirne’de 2022 yılında yapılacak festival takviminin yayınlanmasıyla rezervasyon taleplerinde artış olduğunu belirten Balta, “En yakın Kakava ve hıdrellez şenliklerimiz var. Rezervasyonlarımız çok iyi gidiyor. Son dakika rezervasyonlarda sıkıntılar yaşanabiliyor. Son 2 yıldan beri yaşadığımız durum hem sektörü hem de turizm paydaşlarını önemli ölçüde etkiledi. Bunun büyük dezavantajları oldu. Tabi bunun yanında bu süreçte herkes kendisine çeki düzen verdi eğitimler aldı, tadilatlar yaptı. Edirne’deki konaklama sektörünün daha iyi hizmet verebilmesi adına tüm temsilciler hazırlıklarını yaptı. Bayramda ve bayram sonrasında yoğun bir talep yaşayacağız” şeklinde açıklamada bulundu. Mayıs ayında başlayıp Aralık ayına kadar devam edecek yoğun bir turizm sezonuna gireceklerini aktaran Balta, hafta içi de yoğunluğun başladığını ve bu yoğunluğun büyük çoğunluğunu balkanlardan gelen turistlerin oluşturduğunu söyledi. Kadir Gecesi’nde çok önemli bir yoğunluk yaşayacaklarını dile getiren Balta, bu sezonu çok iyi bir şekilde geçireceklerini düşündüklerini aktardı.

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