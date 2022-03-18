Revize edilen ‘Konverter-3’ ile sıvı çelik üretim kapasitesi 120 tona ulaştı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), Çelik Üretim Müdürlüğü bünyesinde yer alan Konverter-3’ün kapasite artırma revizyonunun tamamlanmasıyla sıvı çelik üretim kapasitesinin 120 tona ulaştığını bildirdi.

Fabrikadan yapılan açıklamada, yıllık 3,5 milyon ton sıvı çelik üretim hedefi ile çalışmalarını sürdüren şirketin, amaçları doğrultusunda yatırımlarını ve üretim alanlarının yenilenmesini sürdürdüğü ifade edildi.

Yenileme sonrası devreye alınan ve kapasite artışı sağlanan 1 numaralı yüksek fırının ardından ‘Konverter-3’te de kapasite artırma revizyonunun tamamlandığının aktarıldığı açıklamada, “Çelik Üretim Müdürlüğü’müz kapsamında yer alan ve 90 ton sıvı çelik üretim kapasitesine sahip Konverter-3’te, son yapılan yatırım ve yenileme çalışması sayesinde, 120 ton üretim kapasitesine ulaşılmıştır. Revizyon kapsamında, konverter gövdesi değişimi, cüruf tutma kurulumu ve tüm elektrik otomasyon sisteminin yenilenmesinin yanı sıra, konverter tahrik sistemi, sabit baca, soğutucular, gaz kanalları, yoğunlaştırıcılar, fan ve motor değişimleri yapılmıştır” denildi.

Yüksek karlılık döneminde yakaladığı başarıyı, ilerleyen yıllarda da sürdürülebilir hale getirmeyi hedefleyen KARDEMİR’in doğru, verimli ve zamanında yatırımları ile gelecek mali dönemler için önemli adımları attığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “3,5 milyon ton sıvı çelik üretim hedefimiz için önemli bir eşik sayılan Konverter-3 kapasite artırım çalışmalarımızın başarıyla tamamlanmasında emek harcayan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Türk Çelik Sektörüne sağladığımız katkılar artarak devam edecektir.”