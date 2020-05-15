Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30°
kapalı
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
99905
ALTIN
387.637
DOLAR
6.9129
STERLİN
8.4256
EURO
7.4938

Restoranların 'kontrollü' hizmet planı

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk dönemin tamamlanmasıyla beraber kontrollü normalleşmeye geçiliyor. Oturma alanlarına müşteri kabul etmelerine izin verilmeyen restoranlar kontrollü normalleşmeye dahil olmak istiyor.

Restoranların 'kontrollü' hizmet planı

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk dönemin tamamlanmasıyla beraber kontrollü normalleşmeye geçiliyor. Oturma alanlarına müşteri kabul etmelerine izin verilmeyen restoranlar kontrollü normalleşmeye dahil olmak istiyor.

15 Mayıs 2020 Cuma 13:18
2015 Okunma
Restoranların 'kontrollü' hizmet planı

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, “Restorana giren müşterinin ateşini ölçülecek ve personelin kıyafetlerine, hijyenine dikkat etmesi gerekiyor. Her oturan müşteriye kolonya ve dezenfektan dökülecek. Restoranın birçok bölgesine dezefektanların konulması ve çatal bıçakların poşet içerisinde olması gibi standartlarımız var”

Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında ilk dönemi atlatırken, kontrollü normalleşme süreci hayata geçirilmeye başladı. Bu eksende AVM'lerin ve berberlerin 11 Mayıs'ta hizmet vermeye başlamasının ardından gözler restoranlara çevrildi. 18 Mart'tan bu yana paket servis hizmetine yönelen yiyecek-içecek sektörü, tekrar hizmet vermeye hazırlanıyor. Restoranlar sosyal mesafeli masa konumlandırması ile alınacak hijyen tedbirleriyle hizmete başlamak istiyorlar.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, video bağlantı üzerinden koronavirüsle mücadele sürecinde kısmi olarak kapalı olan restoranların nasıl bir yol izledikleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bingöl, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı çerçevesinde alınacak önlemlerle restoranların hizmete devam etmek istediklerini söyledi.

"Bir an önce restoranlar olarak hizmet vermek istiyoruz"

AVM ve kuaförlerin alınan önlemler doğrultusunda hizmete başladığına ve restoranların da açılması gerektiğini söyleyen Bingöl, "Biz bu süreçte nasıl bir işleyiş olacağıyla ilgili standartları belirledik. Hijyen, maske, masa aralıkları, tek kullanımlık materyaller gibi hususları belirledik. İnsan sağlığına zarar verilmeyecek şekilde önlemlerimizi alarak biz restoranların açmak istiyoruz. Ama bunu Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı çerçevesinde oluşturulan bir komisyonla gerçekleştirmek istiyoruz. Biz berberlerden, alışveriş merkezlerinden daha riskli olduğumuzu düşünmüyoruz. Bir an önce restoranlar olarak hizmet vermek istiyoruz. Bununla ilgili hazırlıklarımızda tamamlanmış durumda" diye konuştu.

"Restoranların yüzde 50'si iftarda paket servisi yapıyor"

Bingöl, kontrollü normalleşme döneminde restoranların yüzde 50'sinin tamamen kapalı olduğunu söyleyerek, "Yüzde 50'si de Ramazanda paket servisi yapıyor. Paket servisini yapanların yüzde 20'si de paketlerinden memnun" ifadelerini kullandı.

"Masa aralıkları 1 buçuk metre olacak"

Bingöl, restoranların faaliyete devam etmesi durumunda alınacak tedbirlerden de bahsederek, "Masa aralıklarının 1 buçuk metre olacak. Restorana giren müşterinin ateşini ölçülecek ve personelin kıyafetlerine, hijyenine dikkat etmesi gerekiyor. Her oturan müşteriye kolonya ve dezenfektan dökülecek. Restoranın birçok bölgesine solüsyonların konulması ve çatal bıçakların poşet içerisinde olması gibi standartlarımız var" şeklinde konuştu.

"Restoran sektörünün durması, çoğu sektörü de etkiliyor"

Bingöl, bu Ramazan ayında restoranların yüzde 50'sinin iftarlara paket servisi yaptığını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: "Bu kapsamda bir kampanyamız bulunuyor. Eskiden eşiniz dostunuzla beraber restoranda yaparken, bu sene böyle bir durum söz konusu değil. Bu şekilde istediğiniz birisine veya durumu olmayan birisine de iftar yemeği gönderebiliyorsunuz. Restoran sektörünün durması, çoğu sektörü de etkiliyor. Bu anlamda bizim sektörün önemi çok büyük".

Bingöl, Bilim Kurulu'yla yapılacak çalışmayla beraber alınacak tedbirler doğrultusunda restoranların hizmet vermek istediklerinin altını çizerek sözlerini tamamladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BBDK'dan 15 bankaya yüklü miktarda ceza
BBDK'dan 15 bankaya yüklü miktarda ceza
Üretimin hiç durmadığı Kütahya Seramik'te “kriz” lafı yasak!
Üretimin hiç durmadığı Kütahya Seramik'te “kriz” lafı yasak!
Konut satışları yüzde 55 azaldı
Konut satışları yüzde 55 azaldı
PİYASALAR SON İŞLEM GÜNÜNE ILIMLI GİRİYOR
PİYASALAR SON İŞLEM GÜNÜNE ILIMLI GİRİYOR
PTT'den para transferine iBAN düzenlemesi
PTT'den para transferine iBAN düzenlemesi
Swap görüşmeleri doların yönünü aşağı çekti
Swap görüşmeleri doların yönünü aşağı çekti
Halkbank'ın aktif büyüklüğü 491,2 milyar TL’ye yükseldi
Halkbank'ın aktif büyüklüğü 491,2 milyar TL’ye yükseldi
Çavuşoğlu: '80 ülkeye yardımda bulunduk'
Çavuşoğlu: '80 ülkeye yardımda bulunduk'
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Limon üreticisine ihracat müjdesi
Limon üreticisine ihracat müjdesi
VakıfBank’tan kimlik kartıyla anında temassız işlem
VakıfBank’tan kimlik kartıyla anında temassız işlem
Halkbank'ın aktif büyüklüğü 491,2 milyar TL'ye yükseldi
Halkbank'ın aktif büyüklüğü 491,2 milyar TL'ye yükseldi
Çok kullanımlı bez maskeye ihracat vizesi çıktı
Çok kullanımlı bez maskeye ihracat vizesi çıktı
Türk somonu Rusya ve Japonya sofrasını süslüyor
Türk somonu Rusya ve Japonya sofrasını süslüyor
Türk Telekom ilk üç ayda 6,3 milyar TL gelir elde etti
Türk Telekom ilk üç ayda 6,3 milyar TL gelir elde etti
E-ticaret iştah kabartıyor, global büyüme beklentisi yüzde 40
E-ticaret iştah kabartıyor, global büyüme beklentisi yüzde 40
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
Selçuk Bayraktar'ın T3 Vakfı, İBB ile protokolünü feshetti
Selçuk Bayraktar'ın T3 Vakfı, İBB ile protokolünü feshetti
Türk Telekom'dan ilk çeyrekte 661 milyon TL net kar
Türk Telekom'dan ilk çeyrekte 661 milyon TL net kar
Dolar ne kadar oldu? 1 dolar ne kadar?
Dolar ne kadar oldu? 1 dolar ne kadar?

banner371

banner363

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim