Restoran ve kafelerde 'Normalleşme' coşkusu

Zeytinburnu'nda bir kafe ve bir restoran da hazırlıklarının ardından sabah saat 07.00'den itibaren müşteri ağırlamaya başladı.

Kafe sahibi işletmeyi yeni devraldıklarını belirterek,"Açtık, çalışacağız. Yoğunluk bekliyoruz" dedi.

Müşteriler de kafe ve restoranların açılmasından memnun olduklarını dile getirdiler.