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Restoran ve kafelerde 'Normalleşme' coşkusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında 49 gündür kapalı olan kafe ve restoranların bugünden itibaren 07.00-21.00 arasında hizmet verebileceğini açıkladı.

Ekonomi 01.06.2021, 10:33
Restoran ve kafelerde 'Normalleşme' coşkusu

Zeytinburnu'nda bir kafe ve bir restoran da  hazırlıklarının ardından sabah saat 07.00'den itibaren müşteri ağırlamaya başladı.

Kafe sahibi işletmeyi yeni devraldıklarını belirterek,"Açtık, çalışacağız. Yoğunluk bekliyoruz" dedi.

Müşteriler de kafe ve restoranların açılmasından memnun olduklarını dile getirdiler. 

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