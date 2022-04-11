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Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi’nin eğitim tırı Adana’da

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Google.org iş birliğinde hayata geçirilen ’Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi’nin saha uygulaması çerçevesinde eğitim tırı Adana’ya geldi.

Ekonomi 11.04.2022, 12:14
Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi’nin eğitim tırı Adana’da

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Google.org iş birliğinde hayata geçirilen ’Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi’nin saha uygulaması çerçevesinde eğitim tırı Adana’ya geldi.

TESK ve Google.org işbirliğinde Antalya’da başlatılan ’Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi’nin üçüncü durağı Adana oldu. Proje çerçevesinde hazırlanan eğitim tırı, Atatürk Parkı’nda yerini alırken, sektör esnafına eğitim verilmeye de başlandı.

Projenin iki gün boyunca saha uygulaması gerçekleştirilecek Adana ayağının açılışına, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Madeni Sanatkarlar, Tornacılar, Kaynakçılar Esnaf Odası Başkanı Veysel Bulat ve sektörde faaliyet gösteren esnaf katıldı.

Burada konuşan Veysel Bulat, pandemi süresince ticaretin büyük bir bölümünün dijitale kaydığına dikkat çekti. Bulat, “Bu projeyi olumlu buluyoruz. Yaşamış olduğumuz pandemi sürecinde bayağı sıkıntılar çektik. Bu projeyle de esnafa maddi anlamda katkı olacaktır. Çağımız teknoloji çağı. Yerimizden kalkmadan her şeyi öğrenebiliyoruz. Esnaflarımızın bu projeden istifade edeceklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılara eğitim tırında ‘Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama’ eğitimleri verildi.

Proje hakkında

Proje çerçevesinde 20 ilde eğitim tırı ile esnafa eğitim verilecek. Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi ile Türkiye’deki restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamak ve gelirlerini artırmak amacıyla çevrimiçi ve çevrimdışı eğitim programı tasarlandı. Dijital beceri eğitimlerine yönelik oluşturulan ’esnafakademi.org’ eğitim portalı oluşturuldu.

Kullanıcının ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilebilen bir öğrenme deneyimi sunan esnafakademi.org eğitim portalı ile sektör esnafı hemen hayata geçirebilecekleri pratik önerileri öğreniyor. Eğitimler çerçevesinde işletmelerin haritalara kayıt süreçleri, doğru yemek fotoğrafları için ipuçları, dijitalde promosyon ve kampanya, müşteri yorumlarını yanıtlama gibi başlıklarda eğitimler bulunuyor.

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