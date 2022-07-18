“Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi” Manisa’da esnafa tanıtıldı

TESK ve Google.org işbirliğinde sürdürülen “Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi” saha uygulaması Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törenle Manisalı esnafa tanıtıldı. İlk eğitim, törene katılan Sanayi Ticaret İl Müdürü Muharrem Özel, Manisa Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter ile oda başkanlarına yapıldı.

TESK ve Google.org işbirliğinde sürdürülen “Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi” saha uygulaması Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Törende konuşan Manisa Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, “Bildiğiniz gibi pandemi döneminde eve kapandığımızda evlere servis dönemi başladı. Siparişlerin artık dijital ortamlardan verilmesi gündeme geldi. Daha çok kazanmak için esnafımızın dijital ortamlarda, sosyal medyada yer alması gerektiği ortaya çıktı. Bu projeyle Türkiye’deki restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesinde, dijital beceri eğitimlerine yönelik oluşturulan www.esnafakademi.org eğitim portalı oluşturuldu. Kullanıcının ihtiyaçlarına göre bir öğrenme deneyimi sunan esnafakademi.org eğitim portalı aynı zamanda mobil uyumlu olarak tasarlandı. Portalda bulunan Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde pazarlama modülleriyle işletmeler hemen hayata geçirebilecekleri pratik önerileri öğreniyor. Eğitimlerde işletmelerin haritalara kayıt süreçleri, doğru yemek fotoğrafları için ipuçları, dijitalde promosyon ve kampanya, müşteri yorumlarını yanıtlama gibi başlıklarda eğitimler bulunuyor. TESK Başkanımız Sayın Bendevi Palandöken’in dediği gibi, ‘esnafımız artık internetten de siftahını yapacak, tabelası internette de yanacak’” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından törene katılanlara portal işleyişi hakkında uzmanlar tarafından “Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama” modülleri hakkında bilgiler verildi.

Tırın, yarın da Manisa’da eğitimlerine devam edeceği bildirildi.