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Restoran lokanta ve oteller ne zaman açılacak?

Restoran, lokanta ve cafeler hala açılmış değil. Haftalardır kapılarına kilit vurulan bu işletmelerde çalışan binlerce kişi işlerine kavuşmak isterken, 'Restoran, lokanta ve cafeler ne zaman açılacak?' sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

Restoran lokanta ve oteller ne zaman açılacak?

Restoran, lokanta ve cafeler hala açılmış değil. Haftalardır kapılarına kilit vurulan bu işletmelerde çalışan binlerce kişi işlerine kavuşmak isterken, 'Restoran, lokanta ve cafeler ne zaman açılacak?' sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

13 Mayıs 2020 Çarşamba 12:01
27 Okunma
Restoran lokanta ve oteller ne zaman açılacak?

Cafelerin ne zaman açılacağı bilinmezken Yeni normale geçiş için her sektöre özel hijyen standartlarını belirlemek için çalışan hükümet, yeme-içme ve konaklama sektörü için de özel bir genelge hazırladı. Önümüzdeki hafta açıklanması beklenen hijyen genelgesini sağlayan otel ve restoranlar 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek. Böylece 21 Mart'ta İçişleri Bakanlığı tarafından masa servis hizmeti yasaklanan ve sadece paket servis yapmasına izin verilen 100 bine yakın restoran yeniden müşteri alabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı da hijyen çalışmalarını belgelendirebilmek, bu belgeyi uluslararası arenada sunmak amacıyla Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı'nı hazırladı. Yemeiçme sektörüne de verilecek sertifikayı alan işletmeler bakanlığın sitesinden de duyurulacak.

Sertifikasyona göre restoranlar şu kriterleri uygulayacak:

- Masalar arası en az 1.5 metre, sandalyeler arasında ise 60 cm mesafe bırakılacak.

- Yemek masaları ve mobilyaları, masa üstü ekipmanlar her müşterinin ardından alkol bazlı ürünler ile temizlenecek.

- Masa üzerinde tek kullanımlık tuzluk, biberlik, peçetelik yer alacak.

- Mutfaklar temizlik protokolüne sahip olacak düzenli kayıt altına alınacak.

- Gıda girdi kabul, hazırlık, işleme ve servis-sunum proses basamaklarına istinaden uygulanması gereken gıda güvenliği gereklilikleri tanımlanacak.

- Her gün numuneler alınacak ve incelenecek.

- Personele koruyucu kıyafet verilecek ve her gün ateşi ölçülecek."

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