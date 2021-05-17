Restoran işletmecileri: 500 bin kişi işini kaybedebilir

Bingöl, Kısa Çalışma Ödeneği’nin uzamasına bağlı olarak istihdamda değişiklik olacağını, 300 bin ila 500 bin kişinin işten çıkarılacağını öngördüklerini açıkladı.

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, 15 günlük kademeli normalleşme dönemi hakkında Bloomberg HT’nin sorularını yanıtladı.

Ramazan Bingöl, sektör genelinde tam bir normalleşme ya da en azından HES kodu ile yüzle 50 kapasite uygulamasına geçileceğini beklediklerini söyledi. Alınan kararın sektörü hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Bingöl, sektördeki birçok işletmenin 'batma noktasında' olduğunu açıkladı.

Paket servisin işletmelerin cirosunun yüzde 20'sini karşıladığını aktaran Bingöl, "Ambalaj fiyatları yüzde 200'e yakın arttı. Ham madde fiyatlarında yaşanan artışa paralel olarak fiyat artışı olacak" dedi.

Bingöl sektörün çok büyük sıkıntıda olduğunu vurguladığı konuşmasında, Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzamasına bağlı olarak istihdamda değişiklik olacağını, 300 bin ila 500 bin kişinin işten çıkarılacağını öngördüklerini açıkladı.

Türkiye’de sadece otellerin değil, 150 bine yakın kafe ve restoranın da turizme hizmet ettiğini aktaran Bingöl, Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın sektöre 'sahip çıkması' gerektiğini söyledi.