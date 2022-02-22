Resolve Systems, Dubai Ofisi ile Orta Doğu’ya açıldı

Akıllı bilişim otomasyon yazılımları alanında faaliyet gösteren Resolve Systems, Dubai Ofisi ile Orta Doğu’ya açıldığını açıkladı.

Resolve Systems, Orta Doğu’ya açıldığını ve bilişim otomasyon yolculuklarında bölgedeki kuruluşları destekleyeceğini duyurdu. Şirketin yeni açılan Dubai ofisinin, BAE, Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Kuveyt, Umman, Bahreyn, Ürdün, Lübnan, Türkiye ve Pakistan’ın yanı sıra Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki birçok ülkeden müşteri ve iş ortağına hizmet vereceği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre şirketin bölgeye açılması, bölge genelinde dijital dönüşüm çalışmalarının ve otomasyon teknolojilerine olan talebin arttığı bir dönemde gerçekleşti. Bilişim otomasyon çözümleri, dünya genelinde bilişim alanında yetişmiş insan kaynağı eksikliği gibi sıkıntıların üstesinden gelmek için temel bir araç olarak ortaya çıktı. Resolve Bölge Satış Direktörü Amer Sharkawi ve Kıdemli Satış Mühendisi Mohamad Ashokaibi Dubai ofisinin başına geçiyor.

Konuyu değerlendiren Resolve Systems CEO’su Vijay Kurkal, "Dijital dönüşümün hızı dünya genelinde giderek artarken, şirket olarak hızlı büyümemiz, sunduğumuz bilişim otomasyon çözümlerinin haklı gücü ve değerini gösteriyor. Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki kuruluşlar ve bilişim hizmetleri sağlayıcıları, bilişim sistemlerine daha fazla görünürlük ve bilişim operasyon süreçlerine otomasyon sağlayacak akıllı araçlar benimserken, sahip olduğumuz çözümleri onlara da sunmak için bölgede böyle varlık oluşturmaktan heyecan duyuyoruz" şeklinde konuştu.