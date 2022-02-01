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Resmi Gazete’de, Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ yayımlandı. Yayımlanan değişiklikle, faizi belirleme yetkisi Merkez Bankasına verildi.
Resmi Gazete’de, Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ yayımlandı. Yayımlanan değişiklikle, faizi belirleme yetkisi Merkez Bankasına verildi.
Resmi Gazete’de, Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ yayımlandı. Yayımlanan değişiklikle, faizi belirleme yetkisi Merkez Bankasına verildi.
Ekonomi 01.02.2022, 07:59
Resmi Gazete’de, Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ yayımlandı. Yayımlanan değişiklikle, faizi belirleme yetkisi Merkez Bankasına verildi.