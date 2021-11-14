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Renk renk "tatlı patates"te hasat zamanı

İzmirli üretici, ithal edilen ve raflarda kilosu 40 TL’ye satılan tatlı patatesleri Torbalı ilçesinde üretti. 15 dönümlük alanda kırmızı ve mor cins tatlı patates üreten ve hasadını gerçekleştirecek olan genç üretici Şerafettin Baba, “Ürünü görünce pancar ya da turp sanan oluyor ama aslında hiçbir benzerliği yok. İsmi tatlı patates ama tadı patatese değil daha çok kestaneye benziyor” dedi.

Ekonomi 14.11.2021, 13:51
Renk renk "tatlı patates"te hasat zamanı

İzmirli üretici, ithal edilen ve raflarda kilosu 40 TL’ye satılan tatlı patatesleri Torbalı ilçesinde üretti. 15 dönümlük alanda kırmızı ve mor cins tatlı patates üreten ve hasadını gerçekleştirecek olan genç üretici Şerafettin Baba, “Ürünü görünce pancar ya da turp sanan oluyor ama aslında hiçbir benzerliği yok. İsmi tatlı patates ama tadı patatese değil daha çok kestaneye benziyor” dedi.

İthal edildiği için market raflarında kilosu 40 TL’ye satılan tatlı patatesler, artık İzmir’in Torbalı ilçesinde de üretiliyor. Tatlı patatesleri Torbalı’nın verimli topraklarında üretmeyi deneyen 29 yaşındaki üretici Şerafettin Baba, çıkan sonuçtan memnun kaldı. Geçen yıl küçük bir alanda deneme yapan Baba, iyi bir verim elde etmesi üzerine 15 dönümlük alana kırmızı ve mor renkte iki ayrı cins tatlı patates ekimi yaptı. Üretici, şifa kaynağı tatlı patateslerin hasadını da yarın gerçekleştirecek. Yerli fidelerle üretilen ürünleri çok daha uygun fiyatlarla satacağını belirten Şerafettin Baba, ürünün şekli nedeniyle pancar ya da turba benzetenlerin olduğunu, tadının da patatesten çok kestaneye benzediğini söyledi.

Uygun fiyata satacak

Uzun bir süre tatlı patates üzerine araştırma yaptığını söyleyen Baba, süreci şu sözlerle anlattı:

“Marketlerde genellikle turuncu renkli olanı satılır ve onlar da ithal üründür. Bu ürünler marketlerde 40 TL’ye satılıyor. Bölgemizde olmayan bu ürünü denemek istedim. Tatlı patates üretiminde bölgemizdeki ilk kişi olabilirim diye düşündüm. Önce deneme olarak küçük bir alanda ekim yaptım ve güzel bir verim elde ettim. Normalde ithal edilen bu ürünü şu anda perakende olarak kilosu 15 TL’ye satmayı düşünüyorum. Toptan satışını da yapacağım. Türkiye’de tatlı patates üreticisi oldukça az. Antalya’da, Hatay’da üretim yapanlar var. İzmir’de ben üretim yapıyorum. Bu alan 15 dönümlük bir alan. Temmuzda ekim yaptım ve şimdi hasadını gerçekleştireceğiz. Yani 120 günde hasada gelen bir sebze. İlerleyen zamanlarda tatlı patatesleri işleyip katma değerli ürün haline getirmek istiyorum.”

"Pancar ya da turp sanıyorlar"

İsmi “tatlı patates” olsa da şeklinin de, tadının patatese benzemediğini dile getiren Baba, “Vatandaşlar ürünü görünce önce garipsiyor. Şekli ilginç geliyor. Denedikten sonra beğeniyorlar. Pancar ya da turp sanan oluyor ama aslında hiçbir benzerliği yok. İsmi tatlı patates ama tadı patatese değil daha çok kestaneye benziyor. Bu patatesin farklı renkte çeşitleri bulunuyor. Kırmızı, içi beyaz olanı var. Dışı da içi de mor olanı var, turuncu olanı var. Ben kırmızı ve mor cinsin ekimini yaptım. Özellikle diyabet hastaları bu ürünleri tercih ediyor. A, B, C, B6 vitaminlerini barındıran bir yiyecek. Aynı zamanda da önemli bir lif kaynağı. Tam bir şifa kaynağı olduğu için kanser hastaları da sağlıklı besin tüketme amacıyla tatlı patatesleri tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

Baba, ürünün bol güneş, bol su ve verimli bir toprak istediğini sözlerine ekledi.

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