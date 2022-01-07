banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
2021’de akaryakıt fiyatlarına 46 kez zam geldi
2021’de akaryakıt fiyatlarına 46 kez zam geldi
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne 3 ödül birden
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne 3 ödül birden
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Renault binek otomobil liderliğini sürdürdü

Pandemiyle krize giren otomotiv sektörü yeniden hareketlenmeye başladı. 2021 yılında binek otomobil pazarında 75 bin 561 adet satış ve 13,45 pazar payı elde eden marka pazarda ise 81 bin 280 adet satış ve 11,02 pazar payı gerçekleştirdi.

Ekonomi 07.01.2022, 12:27
Renault binek otomobil liderliğini sürdürdü

Pandemiyle krize giren otomotiv sektörü yeniden hareketlenmeye başladı. 2021 yılında binek otomobil pazarında 75 bin 561 adet satış ve 13,45 pazar payı elde eden marka pazarda ise 81 bin 280 adet satış ve 11,02 pazar payı gerçekleştirdi.

Türkiye’nin binek otomobildeki önde gelen markası Renault, bu unvanı 22’nci kez elde ettiğini duyurdu. Şirket açıklamasına göre 2021 yılında binek otomobil pazarında 75 bin 561 adet satış ve 13,45 pazar payı elde eden marka, toplam pazarda ise 81 bin 280 adet satış ve 11,02 pazar payı gerçekleştirdi. B segmentinde 36 bin 438 adetlik satışla lider olan Clio HB, Renault’nun binek otomobil pazarında gösterdiği liderlik performansına en önemli katkıyı veren model oldu.

Elektrikli otomobil pazarı 2021’de geçtiğimiz yıla göre yüzde 237 artış göstererek 2 bin 846 adet olarak gerçekleşirken, Renault Zoe 772 adet satışla Türkiye’de en çok tercih edilen elektrikli otomobil oldu.

2021 sonu itibarıyla 19 bin 38 adet satış başarısına ulaşan Dacia Duster, Türkiye’nin SUV liderliği unvanını devam ettirdi. Dacia markası ise 34 bin 866 satış adedi ve 4,73 pazar payı ile toplam pazarda 8’inci sırada yer aldı. Renault MAİS, Renault ve Dacia markalarıyla böylece 2021 yılında toplam pazarda 116 bin 146 satış adedine ulaşarak, binek ve hafif ticari araç pazarında 15,75 pazar payı elde etti.

Konuyu değerlendiren Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, “2021, geçtiğimiz yıla benzer olarak pandemi etkisinin devam ettiği bir dönem oldu. Yüksek döviz kurunun yanı sıra çip krizine bağlı olarak yaşanan araç bulunabilirlik sorunu en önemli gündem maddesiydi. Her şeye rağmen Renault MAİS olarak liderlik alanlarımızı korumayı başardık. Her bir çalışanımızın emeğiyle hem operasyonel, hem de finansal anlamda hedeflerimize ulaştık. Renault markamızla 22’nci kez elde ettiğimiz binek otomobil liderliğinin yanı sıra Renault Clio HB ve Dacia Duster modellerimizin sınıflarında sürdürdüğü liderliklerden dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Öte yandan elektrikli otomobil pazarında Renault Zoe ile olan liderliğimiz bizim için çok kıymetli. Önümüzdeki dönemde bu başarılarımızı sürdürülebilir kılarak daha da ileriye taşımak için yol haritamızı 3 vazgeçilmez unsur oluşturuyor; müşteri, bayi ve çalışan memnuniyeti” dedi.

Geçtiğimiz yılın Renault ve Dacia markaları için hareketli yaşandığını anlatan Çağdaş, “Renault’da Makyajlı Megane Sedan ve Koleos modellerimizi satışa sunarak başladığımız yılda, B-Sedan segmentindeki yeni temsilcimiz Taliant ve hafif ticari araç pazarındaki en önemli kozumuz Express’in lansmanlarını gerçekleştirdik. Dacia markamızla ise Yeni Sandero ve Sandero Stepway’in yanı sıra SUV lideri modelimiz Duster’ı otomatik şanzımanı da içeren yeniliklerle tüketicimizle buluşturduk.

2022 yılı da Renault ve Dacia ürün gamı açısından heyecan verici olacak. Elektrikli mobiliteyi farklı bir boyuta taşıyan Yeni Megane E-TECH Electric modelini yeni yılda Türk tüketicisiyle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Bu alanda Dacia tarafında da merakla beklenen %100 elektrikli Spring modelimizi de Türkiye’de satışa sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öte yandan geniş aileler için Dacia Jogger ve Renault’nun C-SUV segmentindeki iddialı temsilcisi olacak Yeni Austral ile marka bazında ürün gamlarımızı güçlendireceğiz. Son olarak Renault Express ile önemli bir hamle yaptığımız hafif ticari pazarına Yeni Renault Trafic’i de getirerek bu alandaki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8