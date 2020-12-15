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REM People perakende sektörüne dair ithal ürün raporunu açıkladı

Perakende analitiği, büyük veri analizi ve yeni nesil perakende araştırmaları şirketi REM People, perakende sektörüne dair ithal ürün araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Marketlerde bulunan 15 bin ürün içerisinde yapılan araştırmaya göre; raftaki her 3 üründen 1’i ithal. Çin’den en çok bebek ürünleri ve oyuncak gelirken Avrupa’dan kağıt ve kozmetik ürünleri ithal ediliyor.

Ekonomi 15.12.2020, 11:35 15.12.2020, 11:56
2006
REM People perakende sektörüne dair ithal ürün raporunu açıkladı

Perakende analitiği kurumu REM People, market raflarında bulunan 15 bin ürünü kapsayan ithal ürün araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Rapora göre marketlerde rafta bulunan ürünlerin yüzde 33,26’sı ithal ediliyor. En çok ithalat yapılan kategori ise bebek-oyuncak ürünleri. Tüketicilerin en çok kullandığı ithal ürünler Çin ve Avrupa’dan geliyor.

Perakende analitiği, büyük veri analizi ve yeni nesil perakende araştırmaları kurumu REM People’ın CEO’su Bülent Peker, araştırmayı şöyle değerlendirdi: “Türkiye’de ilk kez, market raflarında tüketiciyle buluşan 15 bin ürünün menşeini analiz eden bir rapor hazırladık. Türkiye’nin fiyat-kalite açısından rekabetçi ürün üretebilme kabiliyeti olmasına rağmen, kâğıt-kozmetik, bebek-oyuncak ve ev-pet ürünlerinde ithalat oranlarımız çok yüksek. Ancak sektör bazlı özel politikalar, yabancı markaların üretim maksatlı olarak Türkiye’ye çekilmesi ve yerli üretimin teşvikiyle beraber bu alanda tabloyu tersine çevirmemiz hala mümkün.”

Market raflarında bulunan teknoloji ve taze meyve-sebze kategorisi hariç 15.000 ürün arasında yapılan araştırmada öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

RAFTAKİ 3 ÜRÜNDEN BİRİ İTHAL:

REM People’ın araştırmasına göre market raflarındaki ürünlerin yüzde 33,26’sı yurtdışından ithal ediliyor. Yani raftaki her 3 üründen 1’i ithal anlamına geliyor. Bu oranın içerisinde elektronik ve taze meyve-sebze kategorileri yer almıyor. Elektronik kategorisi dahil edildiğinde ithal ürün çeşitliliği oranı yüzde 50’lere kadar yaklaşıyor.

EN ÇOK ÇİN’DEN GELİYOR:

Raftaki ürünlerin menşeine bakıldığında ‘çeşitlilik bakımında’ ilk sırayı yüzde 9,15 ile Çin alıyor. Bu ülkeyi yüzde 5,58 ile Almanya ve yüzde 2,90 ile Fransa izliyor.

BAKLİYATIN YÜZDE 20’Sİ İTHAL:

Araştırmaya göre gıda ana kategorisinde ithal oranı yüzde 13’te kalırken bakliyat kategorisinde ithal oranı yüzde 20’ye çıkıyor.

3 OYUNCAKTAN İKİSİ ÇİN MENŞEİLİ:

İthal edilen ürünlerin kategorilerine bakıldığında ise bebek-oyuncak kategorisinde en çok ürünün Çin’den ithal edildiği görülüyor. Ev-pet kategorisinde 1071 üründen 816’sı Çin’den geliyor. 476 oyuncak ürününden ise 319’u Çin menşeili.

KOZMETİKTE AVRUPA LİDER:

İthal ürünler arasında kağıt ve kozmetik kategorisinde ilk sıraları Avrupa ülkeleri alıyor. Almanya, Fransa, Polonya, İtalya ve İngiltere en çok ithalat yapılan ülkeler.

EN ÇOK İTHAL ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ KOZMETİKTE:

Ürün çeşitlilik adedi bakımından en çok ithalat yapılan kategoriler kağıt-kozmetik ve ev-pet ürünleri. Yerli ve ithal karşılaştırmasında en zayıf kategoriler ise bebek-oyuncak, kağıt-kozmetik ve ev-pet.

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#perakende #ithal
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