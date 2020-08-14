banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Araç sahipleri dikkat! Sensörlü plaka dönemi başlıyor!
Araç sahipleri dikkat! Sensörlü plaka dönemi başlıyor!
Sağlık Akreditasyonu alan ilk havalimanı o oldu!
Sağlık Akreditasyonu alan ilk havalimanı o oldu!
Bir maganda dehşeti daha! Vali Yerlikaya: Takipçisi olacağız...
Bir maganda dehşeti daha! Vali Yerlikaya: Takipçisi olacağız...
Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu!
Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu!

Rektör Karabulut: "Malatya kayısısı ve ekonomisi için tarihi bir karardır"

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (MTÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. AYSUN BAY KARABULUT

Ekonomi 14.08.2020, 14:52
4
Rektör Karabulut: "Malatya kayısısı ve ekonomisi için tarihi bir karardır"

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, bilimin üretime ve toplum yararına dönüşmesi vizyonu kapsamında, kayısı çekirdeğinin Tarım ve Orman Bakanlığının bitki listesine pozitif ürün olarak alınması konusunda Ocak 2019’dan itibaren yürütülen başvurunun olumlu sonuçlandığını belirtti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 10 yılı aşkın süreden beri kayısı çekirdeğinin sağlığa katkıları ve olumlu sonuçları üzerinde bilimsel ve akademik çalışma yürüttüğünü, bu kapsamda kayısı çekirdeği gıda eksterisi üretimini de gerçekleştirdiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığının bitki listesinde kayısı çekirdeğinin daha önce pozitif olarak yer almadığını ifade eden Karabulut, "Bunun anlamı şuydu. Yasal olarak kayısı çekirdeği hiçbir gıda endüstrisinde ve ilaç sanayisinde kullanılamazdı. Bilimin üretime ve toplum yararına dönüşmesi vizyonu kapsamında hareket eden Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak ilk başvurumuzu 17 Ocak 2019 tarihinde yaparak konunun takipçisi olduk. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından ’Kayısı çekirdeğinin bütün, çekilmiş, öğütülmüş, kırılmış, dilimlenmiş veya ekstresi / ekstraktı hazırlanmış kayısı çekirdeklerinden oluşan ürünlerde hidrosiyanik asit (siyanojenik glikozitlerin hidrolizi ile açığa çıkacak hidrosiyanik asit de dahil miktarının 20.0 mg/kg’ı aşmaması koşulu ile bitki listesine pozitif olarak eklenmesine’ karar verilmiştir. Bu karar; Malatya kayısısı için tarihi bir karardır, Malatya kayısısı için yeni bir ekonomik gelir kapısını açılması, ekonomik anlamda kayısının bir adım daha öne çıkması demektir. Çünkü kayısı çekirdeği artık gıda endüstrisinde ve ilaç sanayisinde yasal olarak kullanılabilecektir. Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak bu sonucun başarılmasına katkı sunduk. Konuyu yakından ve milli bir ürün hassasiyetiyle takip eden Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye, katkısı ve desteği olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, kayısı çekirdeğinin bitki listesine pozitif olarak eklenmesinin ardından Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Ocak 2020’de kurulan Kayısı Çekirdeği Prebiyotik Kayısı Ekstresi Üretim Tesisinin de artık seri üretime geçeceğini de açıkladı. Karabulut, “Tarım ve Orman Bakanlığının kararı kapsamındaki ürünü şuanda üretiyoruz. Patenti ve tüm süreçleri kendi şahsıma da ait olan Malatya Turgut Özal Üniversitesinde bizzat ürünü olarak öğrencilerimize de katkı sunacak şekilde artık seri üretime geçecek şekilde devam etmekte. Kamuoyuna, tüm topluma ve Malatyalılara İnşallah şifa olur, hayırlı olur. Kayısı adlı ürünümüzün Malatya gibi bir şehirden, kendi ismini taşıyan üniversitesinden, Malatya Turgut Özal Üniversitesinden çıkıyor olması da Malatya için de, üniversitemiz için de bir artı puandır” dedi.

Kayısı çekirdeğinden kahve de ürettiklerini, kayısı çekirdeği tozunun salatalara ve çorbalara da katılarak tüketilebileceğini belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut şu şekilde konuştu:

“Kayısı çekirdeği ile ilgili yapılan çalışmaların neticesi, içerisinde bulunan antioksidanlar ve kansere karşı önleyici etkileri vesilesiyle çok ciddi önleyici faydaları görünüyordu. Bizde bunu bilimsel çalışmalarla kanıtladık. Ondan sonraki süreçte de kendi milli ve yerli ürünümüzü oluşturacak şekilde çalışma yürüttük. Hem kansere karşı koruyucu olması hem de diğer taraftan Covid-19 sürecinde enfeksiyon oranına bir nevi inlüm sistemini arttırıcı bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri olması nedeniyle kayısı çekirdeği gerçekten güvenilir gıdalar arasında bulunmaktadır. Hem ekstrede edip, hemde mikroen kapsüle dediğimiz özel dozlanmasını yaptık. İnşallah bundan sonraki süreç içerisinde tüm isteyen kamuoyunu da sağlık anlamında da güçlü olmak isteyen herkes için, gerek Covid-19 sürecinde, gerek kanser gibi birçok hastalıkların önlenmesinde ve sürecin yürütülmesinde faydası olacağına inanıyorum. Ürettiğimiz üründe de içerisindeki maddeleri analiz edip, içerisinde herhangi bir siyanür gibi, zehir gibi maddelerin bulunmaması da pozitif durumu söz konusu ve ağrı kesici etkisi ve stresi önleme söz konusu. Yaptığımız bilimsel çalışmalar kaynak olarak gösteriliyor ve kullanılıyor.”

Yorumlar (0)
banner378
22°
açık
Namaz Vakti 15 Ağustos 2020
İmsak 04:28
Güneş 06:06
Öğle 13:14
İkindi 17:03
Akşam 20:12
Yatsı 21:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25