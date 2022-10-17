Rekor kıran Sivas çiftçisine 13,5 milyon liralık destek

Sivas’ta Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde çiftçilere 13,5 milyon liralık tohum dağıtılacak.

800 bin ton buğday hasadıyla bu yıl rekor kıran Sivas’ta Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde tohum dağıtım töreni düzenlendi. İVA Park AVM Sivas açık otoparkında düzenlenen törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve bazı il protokol üyeleri katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Burada konuşan Vali Şimşek, 16 ilçede 653 ton buğday ve 500 ton arpa tohumu dağıtılacağını söyledi. Şimşek, çok anlamlı bir proje olduğunu söyleyerek, “Yüzde 50 Tarım ve Orman Bakanlığı kaynakları, yüzde 50 üretici katkılı olarak hazırlanan 13,5 milyon bütçeli bir proje ve 16 ilçede 653 ton buğday ve 500 ton arpa tohumu dağıtılacaktır. Çok anlamlı ve kapsayıcı bir proje. Bu sayede çiftçilerimiz sertifikalı, kaliteli tohumlara kavuşacaklar ve ekim yapacaklar. Neticede de daha çok ürün ve verim elde edecekler. İnşallah bu tür projelerimiz bundan sonra da devam edecek. Çiftçilerimiz daha çok alanda ekim yapacaklar. Ekonomik durumu yetersiz olan çiftçilerimiz bu proje çerçevesinde tohuma kavuşmuş ve üretim yapma imkanına sahip olacaklardır” dedi.

Sivas Belediye Başkanı Bilgin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu fiyatla birlikte bu sene çiftçilerle yaptığımız istişarelerde bereketli bir sezon geçirdiklerini görüyoruz. İnşallah bundan sonraki dönemde de bereketli bir sezon gerçekleşir. Bugün Tarım İl Müdürlüğümüz çiftçimizi doğru yönlendirip destek olarak tüm paydaşlarıyla birlikte önemli bir işi gerçekleştirmiş oluyor” diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Yıldız, projenin yüzde 50 destekli ve 13,5 milyon bütçeli olduğunu ifade ederek, “İl Müdürlüğü olarak Sivas’ta ekilmedik tarım arazimizin kalmamasını istiyoruz. Bu çerçevede İl Müdürlüğümüzce Tarım Arazilerimizin Kullanılmasını Etkinleştirme Projesi’ni hazırladık ve bakanlığımızca yüzde 50 hibeli olarak desteklenmiştir. Üreticilerimizin sertifikalı ve güvenilir tohum kullanmasını sağlayarak üretimde verim ve kalitenin arttırılmasını hedefliyoruz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan sağlığını tehdit eden Kovid-19 sonrasında gıdanın önemi bir kez daha ortaya çıkmış ve tarımın ekonomilerdeki önemi anlaşılmış, stratejik ve hayati bir sektör olduğu görülmüştür. Projemiz yüzde 50 destekli, 13,5 milyon bütçeli arpa yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve buğday yetiştiriciliğinin geliştirilmesidir. Dağıtımı yapılacak sertifikalı tohum miktarları 500 ton arpa ve 653 ton buğday tohumu olmak üzere toplamda bin 153 tondur. Bu toplamda 54 bin dekar alanda ekilecek ve 16 ilçemiz ve il merkezimiz olmak üzere dağıtımı gerçekleştirilecektir. Tohumlarımızdan toplam 2 bin çitçi ailesi faydalanmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Sivas’ta Cumhuriyet tarihinin en yüksek buğdayı alındı”

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, ilde bu yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek buğday rekoltesinin elde edildiğini hatırlatarak, “Biliyorsunuz bu sene Sivas’ta buğday rekoltesi en üst seviyeye çıktı. Bunun yanında şeker pancarı, ayçiçeği, patates ve yem bitkilerine baktığımız zaman Türkiye genelinde ilk 10’uncu sırada. Bu sene Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçinin buğdayını aldı. Çiftçilerimiz çok güzel gelir elde etti. Sivas’ta Cumhuriyet tarihinin en yüksek buğdayı alındı. Tabii bunun sebepleri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya piyasaları üzerinden buğday fiyatını vermesi ve ofisler açmasından dolayı Sivas’ta bir rekolte oluştu” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından bazı çiftçilere tohum dağıtımı yapıldı. Ardından toplam bin 153 ton buğday ve arpa tohumu çiftçilere teslim edilmek üzere tırlarla yola çıktı.