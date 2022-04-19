Reklam sektörüne “EKO İKLİM” damgası

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) desteği ve öncülüğünde, 30-31 Mart tarihlerinde ATO Congresium’da gerçekleşen EKO İKLİM Zirvesi’nin Ankara ekonomisine getirdiği canlılık, sektörlerin memnuniyetine yol açtı.

Otel ve konaklama sektörünün ardından, Ankara Reklamcılar Derneği (ARD) ve Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED), ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile ATO Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’a sektör adına teşekkürlerini iletti. ATO Başkanı Baran, “EKO İKLİM Zirvesi, Ankara ekonomisine ivme kazandırdı” dedi.

ARED Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Acar ve ARD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bora Hızal beraberindeki heyetle birlikte ayrı zamanlarda ATO Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretlerde Baran’a ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da eşlik etti.

ATO Başkanı Gürsel Baran ziyarette yaptığı konuşmada, “EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi”nin Başkent ekonomisine canlılık getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Zirve ile iklim değişikliği konusunda ülke genelinde bir farkındalık oluşmasına katkı sağladıklarını kaydeden Baran, “EKO İKLİM Zirvesi, Ankara ekonomisine ivme kazandırdı. Ankara Ticaret Odası olarak şehrimizin ekonomik ve sosyal gelişimini sağlama hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

ATO Başkan Yardımcısı ve AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise EKO İKLİM Zirvesi’nin ülkenin dört bir yanında yerel alanda faaliyet gösteren işletmelerin de katılımıyla hazırlanan bir Zirve olduğunu belirterek, “Nasıl ki iklim değişikliği konusu herkesi ilgilendiriyor, bu Zirve de katılım sağlamak isteyen herkesin bir ucundan tutarak çalışma yaptığı, çok paydaşlı bir organizasyon oldu” diye konuştu.

ARD Başkanı Hızal ise yaptığı konuşmada, “EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi”nin her aşamasında reklamcılık sektöründe faaliyet gösteren birçok firmanın etkin bir biçimde çalışma yürüttüğünü belirterek, “Ankara Reklamcılar Derneği’nin üyeleri kabiliyetler ittifakı yaparak Zirve’nin en iyi şekilde vatandaşlarla buluşmasına katkı sağladı” dedi.

ARED Başkanı Acar da, Zirve’nin Ankara ve çevre illerdeki reklamcılık sektörünü canlandırdığını belirterek, “Zirve kapsamında gerçekleştirilen Fuar’da stant kurmak üzere İstanbul, İzmir, Eskişehir, Bursa, Kayseri gibi illerden endüstriyel reklamcılık şirketleri gelerek çalışmalar yaptılar. Zirve, sadece Ankara reklamcılık sektörü değil ülke genelinde sektöre fayda sağladı” diye konuştu.

2019 verilerine göre, açık hava ve endüstriyel reklamcılık sektöründe faaliyet gösteren 15 bine yakın işletmenin 150 bini aşan istihdam sağladığını bildiren Şahin, sektörün ihracatının da 9 milyon doları aştığını kaydetti. Şahin, “EKO İKLİM Zirvesi için yapılan çalışmalar sektörümüze ciddi ekonomik girdi sağladı. Stantlar kurduk, reklamcılık çalışmaları yaptık. İş hacmimizin yükselmesi istihdama da vergilerimize de yansıyor” dedi.