Rekabete aykırı hareket eden TMMOB mühendislerine 24 lira ile 20 bin lira arasında para cezası

Rekabet Kurulu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyesi bir grup elektrik mühendisinin asgari fiyat belirleyerek rekabete aykırı hareket ettiği gerekçesiyle açılan soruşturmayı tamamladı. Kurul, söz konusu 10 üyeye 24 lira ile 20 bin lira arasında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu, 20 Ekim 2022’de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası Alanya İlçe Temsilciliği’ne üye 10 elektrik mühendisinin asgari fiyat belirlemek yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 4. Maddesi’nin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Rekabet Kurumu ise 10 mühendis hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin nihai kararın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 49. Maddesi uyarınca bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Rekabet Kurumunun kayıtlarına giren uzlaşma metninde ihlalin varlığı ve kapsamı ile uzlaşma ara kararında öngörülen azami idari para cezası oranı ve tutarı teşebbüsler tarafından açıkça kabul edilerek; Hakan Pekuygun, Fatih Akçocuk, Emre Taşçı, Tunahan Solakoğlu, Mustafa Yetgin, Murat Fevzi Yıldız, Tuncay Bilsay Ergün, Ahmet Batuhan Buraknçın, Selman Şahin ve Alanya Sistem Mühendislik Elektrik Proje Taahhüt İnşaat Turizm ve Sanayi Ltd. Şti unvanlı işletmelerin 4054 sayılı Kanun’un 4. Maddesi’ni ihlal ettiklerine karar verildi.

Buna göre, Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in 5. Maddesi’nde yer alan "Karteller için, yüzde ikisi ile yüzde dördü ve diğer ihlaller için, binde beşi ile yüzde üçü, arasında bir oran esas alınır" ifadesine uyarınca ve 7. Maddesi’nde yer alan, "İhlal konusu faaliyetlerin yıllık gayri safi gelirler içerisindeki payının çok düşük olması gibi haller ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliği tarafından ispatlanırsa, dörtte bir ile beşte üç arasında indirilebilir" ifadesine uyarınca söz konusu 10 üyeye 2021 yılı gayri safi geliri üzerinden takdiren para cezası kesildi.

Ayrıca, ilgili madde uyarınca uzlaşma usulü sonucunda teşebbüslere verilecek idari para cezasında yüzde 25 oranında indirim uygulandı. Buna göre para cezaları, Hakan Pekuygun’a 2 bin 799 lira, Fatih Akçocuk’a 123 lira, Emre Taşçı’ya 307 lira, Tunahan Solakoğlu’na 8 bin 238 lira, Mustafa Yetgin 55 lira, Murat Fevzi Yıldız 288 lira, Tuncay Bilsay Ergün’e 70 lira, Ahmet Batuhan Burakçın 371 lira, Selman Şahin’e 24 lira ve Alanya Sistem Mühendislik Elektrik Proje Taahhüt İnşaat Turizm ve Sanayi Ltd. Şti’ye 20 bin 515 lira tutarında idari para cezası uygulanarak soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına karar verildi.