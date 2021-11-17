Rekabetçi Sektörler Programı faydalanıcıları İstanbul’da bir araya geliyor

Türkiye’nin iç ve dış piyasada rekabet gücünü artırmayı amaçlayan Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde desteklenen projelerin faydalanıcıları İstanbul’da bir araya geliyor.

Avrupa Birliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eş finansmanı ile yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamındaki 22 projenin faydalanıcıları, 18-19 Kasım’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılacağı toplantıda buluşacak. “Etkisi ve Ötesi” temasıyla düzenlenen tecrübe paylaşımı ve ağ oluşturma etkinliğine İstanbul, Ankara, Konya, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Sinop ve Tekirdağ’dan katılacak yararlanıcı kuruluşlar, iki gün boyunca deneyimlerini paylaşacak. Etkinliğin ilk gününde yerli Covid-19 aşı ve ilaçlarının geliştirilmesinden otonom araçlara, dijital oyun sektöründen yosundan yakıt elde edilmesine, kanserle mücadeleden dijital dönüşüme kadar pek çok alanda çalışan projelerin faydalanıcıları proje hazırlık ve uygulama süreçlerini ele alan oturumlara katılacak. Serbest tartışmaların da yapılacağı bilgi ve tecrübe paylaşımı oturumlarında 8 ilden 22 proje temsilcisi projelerinin konusu, amacı, mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve ihtiyaçlar hakkında kısa sunumlar yapacak.

Bakan Varank’tan proje temsilcilerine plaket

Etkinliğin 19 Kasım Cuma günü gerçekleşecek ikinci günü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mustafa Erdoğan’ın açılış konuşması ile başlayacak. Ardından Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ve AB Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Andre Lys’in konuşmaları ile devam edecek olan oturumun ilk bölümü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın konuşması ve plaket töreni ile tamamlanacak. Sabah oturumunun ikinci bölümünde gerçekleşecek “Dijital ve Teknolojik Dönüşümde Üniversite - Sanayi İşbirliği Arayüzleri” başlıklı panele Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen üniversite-sanayi işbirliğini sağlayan örnek projelerin temsilcileri katılacak. Panelde öncelikle dijital ve teknolojik dönüşüm ele alınacak. Sonrasında üniversite- sanayi işbirliği ara yüzlerinin bu dönüşümdeki yeri, önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların hangi yeni politika ve projelerle karşılanabileceği konuları masaya yatırılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı, Proje Yönetimi Bölümü Koordinatörü Süleyman Alata’nın moderasyonunu yapacağı panelde İstanbul Okan Üniversitesi tarafından yürütülen “Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu” projesi adına Prof. Dr. Orhan Behiç Alankuş, BÜ tarafından yürütülen “Yaşam Bilimleri KOBİ’lerinin Küresel Rekabetçiliğini Artırmaya Yönelik Ar-Ge Destek Laboratuvarları” projesi adına Prof. Dr. Rana Sanyal ve Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği’nin (BEYSAD) yürüttüğü “Sanayi 4.0 Yetkinlik Merkezi Kurulması ile Türkiye’de KOBİ’erin Dijital Dönüşümü” projesi adına ise Burak Özaydemir panelist olarak yer alacak. Etkinlik, öğleden sonra sürdürülebilirlik başlıklı tematik ve kapalı oturumun gerçekleştirilmesinin ardından son bulacak.

IPA’DA 2. dönem

İnovatif çalışmalar yapan kuruluşların kapasitelerini güçlendirerek hem iç pazarda hem AB pazarında rekabet edebilirliklerini artırmayı hedefleyen Rekabetçi Sektörler Programı, IPA II döneminde tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde uygulanıyor. Program dahilinde desteklenecek projeler için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yaklaşık 260 milyon avro tahsis edildi. Rekabetçi Sektörler Programı, Ar-Ge ve inovasyona yönelik projeler başta olmak üzere dış ticaret açığını azaltarak ve verimliliği artırarak ülkemizin rekabet gücünü yükseltmeyi hedefliyor.