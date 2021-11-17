banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Play-off nedir? Play-off maçları ne zaman ve nasıl oynanacak?
Play-off nedir? Play-off maçları ne zaman ve nasıl oynanacak?

Rekabetçi Sektörler Programı faydalanıcıları İstanbul’da bir araya geliyor

Türkiye’nin iç ve dış piyasada rekabet gücünü artırmayı amaçlayan Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde desteklenen projelerin faydalanıcıları İstanbul’da bir araya geliyor.

Ekonomi 17.11.2021, 11:13
Rekabetçi Sektörler Programı faydalanıcıları İstanbul’da bir araya geliyor

Türkiye’nin iç ve dış piyasada rekabet gücünü artırmayı amaçlayan Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde desteklenen projelerin faydalanıcıları İstanbul’da bir araya geliyor.

Avrupa Birliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eş finansmanı ile yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamındaki 22 projenin faydalanıcıları, 18-19 Kasım’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılacağı toplantıda buluşacak. “Etkisi ve Ötesi” temasıyla düzenlenen tecrübe paylaşımı ve ağ oluşturma etkinliğine İstanbul, Ankara, Konya, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Sinop ve Tekirdağ’dan katılacak yararlanıcı kuruluşlar, iki gün boyunca deneyimlerini paylaşacak. Etkinliğin ilk gününde yerli Covid-19 aşı ve ilaçlarının geliştirilmesinden otonom araçlara, dijital oyun sektöründen yosundan yakıt elde edilmesine, kanserle mücadeleden dijital dönüşüme kadar pek çok alanda çalışan projelerin faydalanıcıları proje hazırlık ve uygulama süreçlerini ele alan oturumlara katılacak. Serbest tartışmaların da yapılacağı bilgi ve tecrübe paylaşımı oturumlarında 8 ilden 22 proje temsilcisi projelerinin konusu, amacı, mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve ihtiyaçlar hakkında kısa sunumlar yapacak.

Bakan Varank’tan proje temsilcilerine plaket

Etkinliğin 19 Kasım Cuma günü gerçekleşecek ikinci günü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mustafa Erdoğan’ın açılış konuşması ile başlayacak. Ardından Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ve AB Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Andre Lys’in konuşmaları ile devam edecek olan oturumun ilk bölümü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın konuşması ve plaket töreni ile tamamlanacak. Sabah oturumunun ikinci bölümünde gerçekleşecek “Dijital ve Teknolojik Dönüşümde Üniversite - Sanayi İşbirliği Arayüzleri” başlıklı panele Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen üniversite-sanayi işbirliğini sağlayan örnek projelerin temsilcileri katılacak. Panelde öncelikle dijital ve teknolojik dönüşüm ele alınacak. Sonrasında üniversite- sanayi işbirliği ara yüzlerinin bu dönüşümdeki yeri, önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların hangi yeni politika ve projelerle karşılanabileceği konuları masaya yatırılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı, Proje Yönetimi Bölümü Koordinatörü Süleyman Alata’nın moderasyonunu yapacağı panelde İstanbul Okan Üniversitesi tarafından yürütülen “Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu” projesi adına Prof. Dr. Orhan Behiç Alankuş, BÜ tarafından yürütülen “Yaşam Bilimleri KOBİ’lerinin Küresel Rekabetçiliğini Artırmaya Yönelik Ar-Ge Destek Laboratuvarları” projesi adına Prof. Dr. Rana Sanyal ve Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği’nin (BEYSAD) yürüttüğü “Sanayi 4.0 Yetkinlik Merkezi Kurulması ile Türkiye’de KOBİ’erin Dijital Dönüşümü” projesi adına ise Burak Özaydemir panelist olarak yer alacak. Etkinlik, öğleden sonra sürdürülebilirlik başlıklı tematik ve kapalı oturumun gerçekleştirilmesinin ardından son bulacak.

IPA’DA 2. dönem

İnovatif çalışmalar yapan kuruluşların kapasitelerini güçlendirerek hem iç pazarda hem AB pazarında rekabet edebilirliklerini artırmayı hedefleyen Rekabetçi Sektörler Programı, IPA II döneminde tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde uygulanıyor. Program dahilinde desteklenecek projeler için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yaklaşık 260 milyon avro tahsis edildi. Rekabetçi Sektörler Programı, Ar-Ge ve inovasyona yönelik projeler başta olmak üzere dış ticaret açığını azaltarak ve verimliliği artırarak ülkemizin rekabet gücünü yükseltmeyi hedefliyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6