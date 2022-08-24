Rekabet Kurumu’nun 7 gübre firmasına açtığı soruşturma devam ediyor

Rekabet Kurumu tarafından, gübre sektöründe fiyat artışlarında rekabete aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 7 firmaya açılan soruşturma devam ediyor.

Rekabet Kurumu tarafından 31 Ağustos 2021 yılında, Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş., Ege Gübre Sanayii A.Ş., Eti Bakır A.Ş., Gemlik Gübre Sanayi A.Ş., Gübre Fabrikaları T.A.Ş., İstanbul Gübre Sanayii A.Ş ve Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında gübre sektöründeki fiyat artışlarında rekabete aykırı hareket ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmıştı.

Rekabet Kurumu’ndan edinilen bilgiye göre, 7 teşebbüs hakkında açılan soruşturmada, soruşturma raporu teşebbüslere tebliğ edildi. İkinci yazılı savunmalar beklenen teşebbüslerin kanunda yazan süreler içinde soruşturması tamamlanacak. Hakkında soruşturma açılan teşebbüslerden bir tanesi soruşturma raporu tebliğ edilmeden Rekabet Kurumu’na uzlaşma başvurusunda bulundu ve uzlaşma talebi Rekabet Kurumu’nca kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde uygun görüldü. Diğer teşebbüslerin ise soruşturma süreci devam ediyor.