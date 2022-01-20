Rekabet Kurumu’ndan, Digitürk’e 7 milyon lirayı aşkın idari para cezası

Rekabet Kurumu tarafından, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digitürk) hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Buna göre, soruşturmayı yöneten Rekabet Kurulu tarafından Digitürk’ün 2020 yılı gayri safi geliri üzerinden 7 milyon 68 bin lira idari para cezası verildi.

Rekabet Kurumu tarafından, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digitürk) ve 48 bayisi hakkında, hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan eylemler yapıp yapmadığının ve teşebbüslerin, piyasadaki hakim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanıp kullanmadığının tespitine yönelik soruşturma açılmıştı. Yapılan sözlü savunmaların ardından, yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Rekabet Kurumu resmi internet sitesinden yayımlanan karara göre, soruşturmanın Digitürk’ün Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarını içeren ticari paketlerine ilişkin fiyatlama davranışları ve bayilik sistemiyle fiyatlama ve pazar paylaşımı davranışlarıyla 4054 sayılı kanunun 4. ve 6. maddelerini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütüldüğü hatırlatıldı.

Kararda, Digitürk’ün 2018-2019 sezonu esnasında Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının ödemeli televizyon yayıncılığı pazarında hakim durumda bulunduğunun ve 2019-2020 sezonunda da bu hakim durumunun sürdüğü belirtildi.

Digitürk’ün aktif ve pasif satış yapmalarını yasaklaması nedeniyle 7 milyon 68 bin lira idari para cezası verildi

Digitürk’ün 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında geçerli, sırasıyla 48 ve 42 adet yeniden satıcısının kendilerine münhasıran tahsis edilen bölgeler dışında aktif ve pasif satış yapmalarını yasaklaması nedeniyle rekabete aykırı hareket ettiğine karar verildi. Bu kapsamda, Soruşturmayı yürüten Rekabet Kurulu, Digitürk’e 7 milyon 68 bin 133 lira idari para cezası verilmesine karar verdi.

48 teşebbüsün, anlaşmalı eylemine rastlanmadığı için idari para ceza verilmemesine karar verildi

Ayrıca, soruşturma tarafı 48 adet yeniden satıcının her birinin de 2018-2019 sezonunda kendi ilgili coğrafi pazarlarında hâkim durumda bulunduklarına ancak aralarında bir anlaşmalı eylem bulunmadığına, bu nedenle haklarında idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.