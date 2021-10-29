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Rekabet Kurumu tarafından fahiş fiyatlar konusunda hakkında soruşturma yürütülen 5 ulusal zincir markete toplam 2 milyar 649 milyon 223 bin 94 lira idari para cezası verildi.
Rekabet Kurumu tarafından fahiş fiyatlar konusunda hakkında soruşturma yürütülen 5 ulusal zincir markete toplam 2 milyar 649 milyon 223 bin 94 lira idari para cezası verildi.
Ekonomi 29.10.2021, 09:32
Rekabet Kurumu tarafından fahiş fiyatlar konusunda hakkında soruşturma yürütülen 5 ulusal zincir markete toplam 2 milyar 649 milyon 223 bin 94 lira idari para cezası verildi.