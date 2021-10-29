banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere ceza yağdı

Rekabet Kurumu tarafından fahiş fiyatlar konusunda hakkında soruşturma yürütülen 5 ulusal zincir markete toplam 2 milyar 649 milyon 223 bin 94 lira idari para cezası verildi.

Ekonomi 29.10.2021, 09:44
Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere ceza yağdı

Rekabet Kurumu, fahiş fiyat soruşturmasıyla ilgili kararını duyurdu. Buna göre 5 zincir ve bir tedarikçiye markete toplamda 2,7 milyar TL ceza verdi.Rekabet Kurulu'nun internet sitesnde yer alan açıklamada;

 Perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler ve 1 Dernek hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.

COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

 28.10.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;

1)

 1. BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.,
2. CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.,
3. Migros Ticaret A.Ş.,
4. Savola Gıda San. ve Tic. A.Ş.,
5. ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. ve
6. Yeni Mağazacılık A.Ş. (A 101)’nin

4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine;

2)

1. A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Tic. A.Ş.
2. Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş
3. Beypi Beypazarı Tar. Ür. Paz. San. Tic. A.Ş.
4. Colgate-Palmolive Temizlik Ürün. San. ve Tic. A.Ş.
5. Çağrı Gıda Temizlik Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
6. Dalan Kimya End. A.Ş.
7. Dentavit Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
8. Eczacıbaşı Tüketim Ürün. San. ve Tic. A.Ş.
9. Evpaş Evyap Paz. ve Tic. A.Ş.
10. Gratis İç ve Dış Tic. A.Ş.
11. Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.
12. Karizma Beşler Et Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.
13. Katmer Un İrmik San. ve Tic. A.Ş.
14. Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş.
15. Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
16. Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. ile
17. Nivea Beiersdorf Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.
18. Procter&Gamble Tüketim Malları San. A.Ş.,
19. Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.
20. Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş.
21. Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.
22. Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri İnş. Tic. Ltd. Şti.
23. Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş.
24. Gıda Perakendecileri Derneği tarafından 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiğine yönelik bulguya ulaşılamadığından, ilgili teşebbüsler hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına;


3) Bununla birlikte soruşturma tarafı tüm tedarikçiler ve perakendecilerin gerek kendi pazarlarındaki rakiplerine gerekse de dikey ilişkide bulunan tarafların birbirlerinin rakiplerine ilişkin rekabete hassas bilgilerin değişiminde dikkate almaları gereken hususlarla ilgili olarak soruşturma taraflarına görüş yazısı gönderilmesine karar verildi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3