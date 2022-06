Rekabet Kurulu’ndan yumurta üreten 17 firmaya soruşturma

Rekabet Kurulu, yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 firma hakkında rekabete aykırı hareket edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, 12 Mayıs’taki toplantısında yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 firmanın 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinde yer alan "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" kararını ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açtı. Soruşturma açılan firmalar şöyle:

"Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri A.Ş., A.B Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bilken Tarım Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Coşkun Gıda Hayvancılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş., Güres Tavukçuluk Üretim Pazarlama Ticaret A.Ş., Işık Yumurta Gıda Sanayi Ticaret A.Ş., Ka-Yum Gıda-Hayvancılık-Tarım Ürünleri ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Kayseri Tavukçuluk Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kumartaşlı Gıda ve Nakliye Tic. ve San. Ltd. Şti., Kula Yağ ve Emek Yem sanayi Ticaret A.Ş., MNS Yumurta Hayvancılık Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Rana Tarım Hayvancılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Şişmanlar Yumurta ve Gıda Mad. Tic. Ltd. Şti., Verim Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tekkeli Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti., Türe Gıda Entegre Besicilik Tavukçuluk Zairecilik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti."