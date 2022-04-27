Rekabet Kurulu’ndan rekabete aykırı hareket eden yem firmalarına 160 milyon liralık idari para cezası

Rekabet Kurulu, yem firmalarının anlaşma ve uyumlu eylemde bulunarak rekabete aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 4 teşebbüse toplamda 159 milyon 391 bin lira idari para cezası verilmesine karar verdi.

Rekabet Kurumu tarafından, yem üretimi ve satışı yapan 7 teşebbüs hakkında, 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinde yer alan, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" kararını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Söz konusu 7 teşebbüs hakkında yürütülen yem firmalarının anlaşma veya uyumlu eylemde bulunup bulunmadığının ele alındığı soruşturmanın nihai kararı yayımlandı. Nihai karar metnine göre, delillere, yazılı savunmalara, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosyaya göre, Abalıoğlu Yem Sanayi A.Ş., C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş., Matlı Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verilmesine karar verildi.

Buna göre, ilgili yönetmeliğe göre bir yıldan uzun, beş yıldan kısa süren ihlallerin yarısı oranında artırılması göz önünde bulundurularak söz konusu firmaların yıllık gayrisafi gelirlerinin binde beşi ile yüzde üçü arasında para cezası verildi. Abalıoğlu Yem Sanayi A.Ş.’ye 40 milyon 516 bin lira, C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş.’ye 44 milyon 780 bin lira, Matlı Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 58 milyon 392 bin lira ve Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş.’ye 15 milyon 702 bin lira idari para cezası verildi.

Rekabet Kurulu, Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş., E.R. Yem Gıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Rtm Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş. ise 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiğine ilişkin bilgi ve belgeye ulaşılamadığı gerekçesiyle idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.