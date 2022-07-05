Rekabet Kurulundan Obilet’e soruşturma

Rekabet Kurulu, Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş. hakkında otobüs firmalarına uyguladığı bilet satışı komisyon oranlarını aşırı olarak belirlediği ve dağıtımı pazarlarında rakiplerini dışladığı gerekçesiyle soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu tarafından, Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş.’nin bilet satışına aracılık hizmeti için otobüs firmalarına uyguladığı bilet satışı komisyon oranlarını aşırı olarak belirlediği ve biletleme yazılımı hizmeti, otobüs biletlerinin platformlar üzerinden satışı ve sefer verilerinin platformlara dağıtımı pazarlarında rakiplerini dışladığı gerekçesiyle rekabete aykırı hareket etmesine yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Rekabet Kurulu, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitlerden elde edilen bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinde yer alan, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır” kararını ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.