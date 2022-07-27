Rekabet Kurulu, sahibinden.com hakkında soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu, emlak ve vasıta satış/kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiasıyla sahibinden.com hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ’nin emlak ve vasıta satış/kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası ile 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma kurul tarafından karara bağlandı.

Buna göre, önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30 Haziran 2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.