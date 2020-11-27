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Reform görüşmeleri başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül reform görüşmeleri kapsamında ilk olarak Türk Sanayicileri ve İş insanları Derneği (TÜSİAD) yönetim kurulu ile bir araya geldi.

Ekonomi 27.11.2020, 11:24
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Reform görüşmeleri başladı
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül reform görüşmeleri kapsamında ilk olarak Türk Sanayicileri ve İş insanları Derneği (TÜSİAD) yönetim kurulu ile bir araya geldi.

İş dünyası ile yapılacak görüşmelerin ilki Dolmabahçe’de başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ekonomi ve hukukta reform hazırlıkları kapsamında iş dünyası ile görüşmelere başladı. Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanı sıra Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, TUSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve TUSİAD Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda ekonomi ve hukukta yapılacak reformlar masaya yatırılacak. İş dünyası ile yapılacak toplantılar önümüzdeki günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK’lar ile devam edecek.
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