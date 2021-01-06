Reel Sektörün girdi maliyetleri ile imtihanı

İstanbul Tüccarlar Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı İlker Önel, yeni yılın gelmesi ile operasyonel maliyetlerde önemli artışlar yaşanması özellikle personel maliyetleri, enerji maliyetleri, köprü ve otoyollara yapılan zamlar, vergi resim harçlarına yapılan değerleme oranı şirket maliyetlerini ciddi oranda yükselteceğinin altını çizdi.

İstanbul Tüccarlar Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı İlker Önel girdi maliyetlerinin reel sektörüne etkisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“2021 yılına girilmesi ile birlikte asgari ücrete yapılan %21,56 oranındaki zam ile brüt ücret 3.577.50’ye yükselerek net ücret de 2.825,90 TL oldu. Bu yükselişin işverene maliyeti; Sigorta primi 500,85 TL, işsizlik sigorta primi 35,78 TL, gelir vergisi 456,13 TL ve damga vergisi 27,15 TL olmak üzere toplam maliyet 4.348 TL oldu. Devletin katkısı ise 75 TL olarak devam ediyor.

Enerji maliyetleri elektrikte %6, doğalgazda %1 artış olarak açıklandı. Kısıtlamalarla birlikte iç talebin düştüğü bir ortamda hem elektriğe hem de doğalgaza yapılan zamlar işletmelerin nakit akışlarında ek zorlanmaya ve ürün maliyetlerini de artırmalarına sebep olacak. Köprü ve otoyollara yapılan %13 oranındaki zamlar özellikle üretim yapan ve dağıtım yapan KOBİ’lerle birlikte taşımacılık lojistik sektöründeki maliyetleri de olumsuz etkileyeceği gözüküyor. Vergi resim harçlar yapılan %9,11 değerleme oranında reel sektörün yükünü ağırlaştıracak.

Covid-19 sebebiyle azalan satışlar ve ciro hacminin yukarıdaki maliyetlerin ek olarak binmesiyle birlikte şirketlerin toplam maliyetlerine %0,50 oranında yansıyacak. Genel olarak üretim yapan işletmeler uzun zamandır %8-9 kâr marjı ile çalıştığı düşünüldüğünde yeni eklenen maliyetlerle hareket alanı iyice daralacak.

Beklentimiz öncelikle SGK primini düzenli ödeyen esnafa yapılan %5 indirimin %10’a yükseltilmesi, yapılandırılan ödemelerin faizsiz yıl sonuna ertelenmesi ve asgari ücret desteğinin 75 TL’den 100 TL’ye çıkarılması.”