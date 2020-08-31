Reel sektör 3. çeyrekte istediği ivmeyi yakalayacak

2020 yılının 2. çeyreğinde, küresel çapta daralma yaşanan pandemi döneminde, özellikle nisan ayındaki çok düşük kapasite kullanım ve sanayi üretim verileri, rakamların aşağıda yer almasına neden oldu.

2. çeyrekteki beklentilerde yüzde %9.9 daralma yaşayan Türkiye’de kısıtlamaların temmuz ayında hafiflemesinin hem iç hem de dış pazarda talep yönünde bir hareketlenme sağladığına dikkat çeken İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, “İhracat rakamlarındaki iyileşme beklentisi 3. çeyrek rakamlarına pozitif yansıyacaktır” dedi.

Küresel ekonomiyi olumsuz yönde etkileyen pandemi döneminin büyüme rakamları üzerindeki etkisi, tedbirlerin hafifletilmesi ile azalmaya başladı.

“Kısıtlamaların kaldırılması büyüme rakamındaki daralmalara azaltıcı etki yaptı”

Kısıtlamaların hafifletilmesi ile iç ve dış pazarda talep yönünde bir hareketlenme sağlandığını vurgulayan İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, şunları söyledi:

“Türkiye 2. çeyrekte beklentiler doğrultusunda %9.9 daraldı. 2019 yılını tümünde %0,9 büyüme ile kapatan veriler 2020 ilk çeyrekte beklentilerin biraz aşağısında % 4.5 büyümeyi yakalamıştı. Özellikle devletin nihai tüketim harcamaları ve hane halkı harcamaları ilk çeyrekte büyümeyi desteklemiş, ihracat aşağı yönü ivme kaydetmişti. Yatırımlardaki azalmalar dikkat çekiciydi. 2. çeyrekte pandemi etkisi ile dünya genelinde çiftli rakamlarda daralmalar yaşandı. Özellikle nisan ayındaki çok düşük kapasite kullanım ve sanayi üretim verileri rakamların aşağıda oluşmasına sebep olmuş mayıs ayının 2. Yarısında kısıtlamaların hafifletilmesi ve haziran ayında kaldırılması büyüme rakamının daralmasını azaltıcı etki yaptığı görülüyor.”

“İhracat rakamlarındaki iyileşme beklentisi 3. çeyrek rakamlarına pozitif yansıyacak”

“İmalat sanayinde %18,4 hizmetler sektöründeki %25 azalma büyümeyi olumsuz etkilemiş ve pazarımızın büyük kısmını oluşturan Avrupa ülkelerinin rekor daralması ihracatımızı %35,3 azaltmış görünüyor”diyen Önel,

“Kısıtlamaların temmuz ayı ile birlikte iyice hafiflemesi hem iç pazarda hem de dış pazarda talep yönünde bir hareketlenme sağlamıştır. İhracat rakamlarındaki iyileşme beklentisi 3. çeyrek rakamlarına pozitif yansıyacaktır. Az da olsa yeme içme ve konaklama sektöründeki hareket pozitif ivme katabilir” değerlendirmesinde bulundu.