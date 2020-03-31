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Reel piyasanın virüs ile imtihanı

Ardı ardına açıklanan ekonomik önlem paketleri ve kredi destekleri hakkında değerlendirmede bulunan İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, kira stopajının 90 gün süreyle iptal edilmesi veya yüzde 10’a düşürülmesi, kısa çalışma ödeneğinden faydalanacak çalışanların sürelerinin 1 yıla düşürülmesi, asgari ücret desteğinin yükseltilmesi ve enerji maliyetlerinde indirime gidilmesi gibi önlemlerin Kobiler için daha rahatlatıcı olacağının altını çizdi.

Reel piyasanın virüs ile imtihanı

Ardı ardına açıklanan ekonomik önlem paketleri ve kredi destekleri hakkında değerlendirmede bulunan İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, kira stopajının 90 gün süreyle iptal edilmesi veya yüzde 10’a düşürülmesi, kısa çalışma ödeneğinden faydalanacak çalışanların sürelerinin 1 yıla düşürülmesi, asgari ücret desteğinin yükseltilmesi ve enerji maliyetlerinde indirime gidilmesi gibi önlemlerin Kobiler için daha rahatlatıcı olacağının altını çizdi.

31 Mart 2020 Salı 13:39
2010 Okunma
Reel piyasanın virüs ile imtihanı

Önel, açıklanan ekonomik paketlerin Kobilerin acil ihtiyaçlarını hafifletip ödemelerini erteletirken hem istihdamın koruması hem de işletmenin hayatta kalabilmesi için daha somut tedbirlerin bir an önce alınmasının piyasaların işleyişini rahatlatacağı vurguladı.

Küçük ve orta ölçekli Kobilerden oluşan İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Önel, açıklanan ekonomik önlem paketleri ve kredi desteklerinin yeterli olmadığını hem istihdamın koruması hem de işletmenin hayatta kalabilmesi için daha somut tedbirlerin bir an önce alınmasının piyasaların işleyişini rahatlatacağı gibi aynı zamanda 3 ila 6 aylık süreçte reel ekonomin daha fazla erimesini önleyeceğini belirtti.

Önel “Özellikle gelişmiş ülkelerin aldığı piyasaya likidite enjekte edilmesi süreci bu dönemde ancak kendi ülkelerini rahatlatacaktır. Önceki dönemlerde olduğu gibi gelişmekte olan ülkelere sıcak para akışı sınırlı olacaktır. Bu sebeplerden dolayı bizim kendi iç piyasamızı rahatlatacak önlemlerin alınması gerekecektir” dedi.

“İşletme sermayesi şirkette kalmalı”

Kobilerin beklentisinin öncelikle devletten işletme sermayesinin şirkette kalmasını sağlamak olacağını belirten Önel, “Bunu da kira stopajının 90 gün süreyle iptal edilmesi veya yüzde 10’a düşürülmesi, kısa çalışma ödeneğinden faydalanacak çalışanların sürelerinin 1 yıla düşürülmesi, asgari ücret desteğinin yükseltilmesi ve enerji maliyetlerinde indirime gidilmesi gibi önlemler rahatlatıcı olacaktır. Ayrıca ara malı ithal edip iç piyasada üretim yapan işletmelerin beyanname kurları sabitlenebilir bu hem fiyatların yükselmesini önleyeceği gibi enflasyon programına da katkı yapacaktır. Bu tedbirlerin alınması ilk etapta reel olarak paranın işletmede kalmasını sağlayacağı gibi işletmelere can suyu olacaktır” diye vurguladı.

Küçük esnafın tercih edilmesi piyasa zincirinde rahatlama sağlayacak

Diğer taraftan büyük işletmelerin daha küçük ve orta ölçekli işletmelerden aldıkları mal ve hizmet bedellerinin karşılığını aksatmadan ve imkanları dahilinde bir an önce ödemesi Kobilerin nakit akışının rahatlamasına yardımcı olacaktır diyen Önel, “Halkımızın alışverişlerinde, küçük esnafı tercih etmesi, piyasa zincirinde rahatlatma yaratacaktır” dedi.

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