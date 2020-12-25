Reel kesim güven endeksinde büyüme devam ediyor

Merkez Bankası’nın açıkladığı Aralık ayı reel kesim güven endeksi verilerinde bir önceki aya göre artış etkilerinin devam ettiği görülmektedir. RKGE, Aralık ayında 2,9 puan artış ile 106,8 seviyesine gelirken; mevsimsellikten arındırılmış RKGE ise 3 puan artış ile beraber 110,4 seviyesine yükselmiştir.

Bu dönemde imalat sanayi kapasite kullanım oranı, 0,2 puan azalış ile %75,6 olurken; mevsimsellikten arındırılmış KKO ise %75,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Reel Kesim Güven Endeksi (Ham Veri ve Arındırılmış Veri) Kaynak: TCMB, Bloomberg

Endeksi oluşturan anket sorularının difüzyon endeksleri incelendiğinde önümüzdeki üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, önümüzdeki üç aydaki üretim hacmi, cari mamul stoku, cari toplam sipariş miktarı, genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi yukarı yönde etkilerken; son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve önümüzdeki üç aydaki toplam istihdam değerlendirmeleri endeksi düşüşe doğru etkiledi. Finansal koşulların sıkılaşması ile talebin sınırlanması, aynı zamanda tekrar artışa geçen Covid vakalarına rağmen imalat sanayiinde büyüme etkilerinin 4Ç20 döneminde de hissedildiği gözlemlenmektedir. Buna karşın, kısıtlama önlemlerinin genel ekonomik faaliyeti yavaşlatıcı etkisinin görülme olasılığı hala devam etmektedir. İleriye dönük beklentiler, aşılamadan dolayı desteklenmektedir. Bu çerçevede imalat sanayiinde siparişler, yatırımlar ve üretime yönelik beklentiler iyileşmektedir. Buna karşın istihdam artışına yönelik beklentiler yine Covid salgınının oluşturduğu belirsizlikler itibariyle kötüleşmiştir. Enflasyondaki artışın devam etmesi ise firmaların satılan mamul fiyatına ilişkin beklentilerini yukarı doğru etkilemekte ve sektörde enflasyonist fiyat etkilerinin devam edeceğine işaret etmektedir.