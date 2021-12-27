Reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı açıklandı

Reel kesim güveni Aralık ayında bir yılın en düşük seviyesine geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre reel kesim güven endeksi Aralık'ta 2,3 puan azalarak 106,1 seviyesine geriledi. Böylelikle endekste Kasım 2020'den bu yana en düşük seviye kaydedildi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise Aralık'ta bir önceki aya göre 1,9 puan azalarak 110,1 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endekslerine göre, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

Genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etki gösterdi.

Kapasite kullanım oranı yükseldi

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ise Aralık'ta yüzde 78,7 seviyesine çıktı. Kasım'da bu oran yüzde 78,1 olmuştu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 78,4 seviyesinde gerçekleşti.

Sektörel bazda bakıldığında kapasite kullanım oranı Aralık ayında sadece dayanıklı tüketim malları tarafında gerileme kaydetti.