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Reel kesim güven endeksi 0,3 puan arttı

2022 yılı Şubat ayında RKGE, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 109,8 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomi 22.02.2022, 10:33
Reel kesim güven endeksi 0,3 puan arttı

2022 yılı Şubat ayında RKGE, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 109,8 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Şubat ayı İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi verisini paylaştı. 2022 yılı Şubat ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 718 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

2022 yılı Şubat ayında RKGE, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 109,8 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, genel gidişat ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2,0 puan azalarak 109,9 seviyesinde gerçekleşti.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı görülmektedir. İç piyasa sipariş miktarında ise artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü gözlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlenerek devam ettiği, mevcut mamul mal stokları seviyesinin bir önceki ayda mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlendiği gözlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki istihdam ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ve son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 5,5 puan artarak yüzde 49,0 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 7,2‘ye, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 21,2’ye gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 71,6‘ya yükseldi.

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