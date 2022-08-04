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Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi
Reel efektif döviz kuru endeksi, temmuz ayında 0,93 puan arttı.
Ekonomi 04.08.2022, 15:09
Reel efektif döviz kuru endeksi, temmuz ayında 0,93 puan arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2022 Temmuz ayı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında bir önceki aya kıyasla 0,93 puan artarak 54,01’e yükseldi. Endeks, bir önceki ayda 53,08 seviyesinde gerçekleşmişti.