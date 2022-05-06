Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2022 Nisan ayı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında bir önceki aya kıyasla 3,26 puan artarak 57,05’e yükseldi. Endeks, bir önceki ayda 53,79 seviyesinde gerçekleşmişti.