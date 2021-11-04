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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "CAATSA yaptırımlarından dolayı Türkiye’nin F-35 programının dışına çıkarılmış olması haksız, hukuksuz bir uygulamadır."
Sözcü Kalın: "F-16 konusunda bizim ödediğimiz 1.4 milyar dolarlık bir ödeme var. Cumhurbaşkanımız da pek çok defa bunun altını çizdi. F-35 sorunu şu anda çözülemiyorsa bizim vakit kaybetmek gibi bir lüksümüz yok. Bunu F-16’lar üzerinden telafi etme y
Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi
Reel efektif döviz kuru ekim ayında 2,56 puan geriledi.
Ekonomi 04.11.2021, 14:58
Reel efektif döviz kuru ekim ayında 2,56 puan geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2021 Ekim ayı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında bir önceki aya kıyasla 2,56 puan azalarak 60,37’ye geriledi. Endeks, bir önceki ayda 62,93 seviyesinde gerçekleşmişti.