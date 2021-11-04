Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi

Reel efektif döviz kuru ekim ayında 2,56 puan geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2021 Ekim ayı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında bir önceki aya kıyasla 2,56 puan azalarak 60,37’ye geriledi. Endeks, bir önceki ayda 62,93 seviyesinde gerçekleşmişti.