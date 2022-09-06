Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi, Ağustos ayında 1,05 puan düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2022 yılı Ağustos ayı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında bir önceki aya kıyasla 1,05 puan azalarak 52,84’e indi. Endeks, bir önceki ayda 53,89 seviyesinde gerçekleşmişti.