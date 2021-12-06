Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi

Reel efektif döviz kuru kasım ayında 5,78 puan geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2021 Kasım ayı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında bir önceki aya kıyasla 5,78 puan azalarak 54,33’e geriledi. Endeks, bir önceki ayda 60,11 seviyesinde gerçekleşmişti.