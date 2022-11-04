Redington, ikinci çeyrek sonuçlarını duyurdu

Kurumsal teknoloji distribütörü ve danışmanı Redington, finansal sonuçlarını açıkladı.

Bilgi teknolojileri sağlayıcısı Redington, ikinci çeyreği sonuçlarını açıkladı. Şirket şimdiye kadarki en yüksek üç aylık gelirini ve işletme kârını kaydetti. Küresel gelirler yıldan yıla yüzde 25’lik artışla 190,8 milyar rupiye yükseldi. Çeyrek için yıldan yıla işletme kârı yüzde 23 oranında arttı. Küresel PC endüstrisinin üç aylık dönemde gönderilerde yüzde 15 gerilemesine karşın, şirketin PC işi yüzde 23 oranında büyüdü. Bu çeyrekte bulut gelirleri yüzde 67 arttı.

Redington Ltd. Genel Müdürü Rajiv Srivastava "2023 mali yılı ikinci çeyreğinde müşteri tercihi çok kanallı bir iş modeline geçmek için dönüşüm yolculuğumuzu sürdürdük. Teknolojinin, yenilikçiliğin ve ortaklıkların temel güçlü yanlarından yararlanarak, şirketler ve tüketiciler tarafından gelecek nesil teknolojilerin benimsenmesini hızlandırdık. Ayrıca, farklı sektörlerde bulut benimsenmesini hızlandırma becerilerimizi güçlendirdik. 5G’nin işletmeler, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler, yeni başlayanlar ve tüketiciler için yeni fırsatlar açması ve bu tür teknolojilerin yenilikçilik ve edinme arasındaki boşluğu birleştirerek daha geniş erişim sağlaması bekleniyor" şeklinde konuştu.