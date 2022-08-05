Hindistanlı şirket Redington, 2023 mali yılı 1’inci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Bun göre, şirket yıldan yıla yüzde 25 büyümeyle güçlü ivmeyi sürdürdü. FAVÖK büyümesi yüzde 34, yıldan yıla VSK büyümesi yüzde 33 oldu.

Redington, 30 Haziran 2022’de sona eren 2023 mali yılı 1’inci çeyreği için mali sonuçlarını açıkladı. Tüm iş segmentleri ve coğrafyalarında agresif bir performansla şirket için güçlü bir çeyrek oldu. Yapılan açıklamaya göre, küresel gelirler yıldan yıla yüzde 25 oranında sağlıklı bir büyüme sağlarken, vergi sonrası kar da (VSK) yüzde 33 oranında 3 milyar 158 milyon rupi büyüdü. Çeyrek içinde işletme marjları yıldan yıla yüzde 34 oranında genişledi.

Konuyu değerlendiren Redington Genel Müdürü Rajiv Srivastava, "2023 mali yılı ilk çeyrek sonuçlarından son derece memnunuz. Teknoloji endüstrisinin büyümesi küresel anlamda istikrar kazanırken, iş uygulamamız yenilikçilik, teknoloji ve ortaklıkların stratejik temellerine uyum sağlayarak güçlü ve farklı sonuçlar doğuruyor. Şirketimizde, geniş yelpazedeki teknoloji ürünü, çözüm ve hizmetlerin erişilebilirliğini ve kullanılabilirliğini demokratikleştirerek; yenilikçilik ve benimseme arasındaki teknoloji ihtilaflarını ele almak için çalışıyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre Dijital Platform çözümleri, 2023 mali yılı 1’inci çeyreğinde gerçekleştirilen önemli bir iş modeli değişimiyle konumunu güçlendirdi. Hindistan’daki şirketlerin Bulut uygulamalarını benimsemesine yardımcı olma taahhüdüyle, Hindistan’daki Amazon Internet Services Private Limited (AISPL) ile çok çeşitli ürünler ve Amazon Web hizmetleri (AWS) bulut yönetimi sunmak için çok yıllık bir Stratejik İş Birliği Anlaşması (SCA) gerçekleştirildi. Bu taahhüt, Redington şirketinin bulut becerilerinin mevcut pazarlardaki büyümesinde ilerleme kaydetmesini ve ortaklarıyla 2’nci Kademe ve 3’üncü kademe şehirlere genişlemesine yardımcı olacak. Şirket, 2023 mali yılında müşteri, satıcı ve iş ortağı deneyimini geliştirmek için dijital ve platform becerilerini geliştirmeye odaklanmayı sürdürecek.