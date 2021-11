"Red Bull BC One Dünya Finali"nin kazananları belli oldu

İSTANBUL (AA) - Breakdans (breaking) yarışması Red Bull BC One Dünya Finali, 5-6 Kasım 2021 tarihlerinde Polonya'nın Gdansk kentinde gerçekleştirildi.

Red Bull açıklamasına göre, 2004 yılından beri 30'u aşkın ülkede düzenlenen Red Bull BC One, bu yıl ilk kez kadınlar ve erkeklerde yarışmacı sayısı eşit olarak, en başarılı 16 B-Girl ve 16 B-Boy'u kıyasıya bir mücadele için bir araya getirdi. Türk dansçılar Jemrai ve Jester'in da aralarında bulunduğu, farklı ülkelerden gelen break dansçılar, finalistler arasına girmek için mücadele etti. Finalde özel davetli 24 dansçıyla birlikte elemeleri başarıyla geçen 8 dansçıdan oluşan toplam 32 break dansçı yarıştı. 6 Kasım akşamı Polonya Gdansk'taki ERGO Arena'da 2021 Red Bull BC One dünya birincilerini belirlemek için düzenlenen yarışmanın kazananları ABD'li B-Girl Logistx ve Kazakistanlı B-Boy Amir oldu.

İki yıl boyunca üst üste birinci olan Rus B-Girl Kastet'i tahtından indiren, Red Bull BC One All Star olan B-Girl Logistx Logan Edra, finalde Rus B-Girl Vavi ile karşılaştı. B-Girl Vavi'yi mağlup ederek 2021 Red Bull BC One birinciliğini elde eden Logistx, aynı zamanda yarışma tarihinin en genç kazananı oldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen B-Girl Logistx, "BC One Dünya Finali'ni kazanmayı birçok kez hayal ettim ve şimdi bu hayalimi yaşıyorum. Bana bu hayali gerçek kılacak gücü veren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

B-Boyların final karşılaşmalarında ise B-Boy Amir, stiliyle tanınan Kanadalı B-boy Phil Wizard'a karşı üstünlük sağladı. Red Bull BC One Dünya Finali'ni kazanan ilk Kazakistanlı breakdansçı olan B-Boy Amir, "Gücü tüm vücudumda ve beynimde hissediyorum. Bu gücü burada, bu sahnede, binlerce break dans tutkununun önünde de gösterebilmiş olmaktan dolayı çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Her yıl dünyanın en iyi breakdansçılarını belirlemek için düzenlenen Red Bull BC One ile binlerce dansçı yeteneklerini dünyaya tanıtma imkanını elde ediyor. Bu yıl, etkinliğin başlangıcından beri ilk kez en iyi 16 B-girl kadrosunu içeren 2021 Red Bull BC One Dünya Finali'ne katılan, Türk dansçılar Jemrai ve Jester’in da aralarında bulunduğu break dansçılar ülkelerini temsil etme fırsatı için yarıştı. 6 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen BC One Dünya Finalini tekrar izlemek isteyenler, Red Bull TV, "www.redbull.com/bcone" adresi, Red Bull BC One Facebook hesabı ve Red Bull BC One YouTube kanalını ziyaret edebiliyor.